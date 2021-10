Tim Mälzer eröffnet ein Fusion-Restaurant in Berliner Luxushotel

Am heutigen 25. Oktober eröffnet Tim Mälzer im Fünfsterne-Hotel de Rome das Restaurant CHIARO. Zusammen mit tellerrand consulting und dem Pinneberger TV-Koch Tim Mälzer wurde ein bislang einzigartiges Restaurantkonzept entwickelt, das auf ein lebendiges, ungezwungenes kulinarisches Erlebnis setzt – klar und geradlinig wie es der Name suggeriert.

Tim Mälzer eröffnet Restaurant in Berlin

Ein gemütliches Ambiente wie bei „La Nonna“ zu Hause, dazu italienische Spezialitäten, verfeinert mit japanischen Geschmacksnoten und angerichtet im locker-lässigen Stil: der ideale Rahmen für Familienessen, entspannte Treffen mit Freunden oder für einen romantischen Abend zu zweit.

„Besonders in den letzten eineinhalb Jahren hat das persönliche Beisammensein mit Freunden, Familie und Partnern für uns alle einen noch höheren Stellenwert bekommen“, so Gordon Debus, General Manager des Hotel de Rome. „Genau hier setzen wir mit CHIARO an. Nachdem sich unsere Dachterrasse lokal sehr gut etabliert hat, möchten wir mit unserem neuen Konzept, das Genuss, Kunst und Design in einer entspannten und urbanen Atmosphäre verbindet und das Lebensgefühl der pulsierenden Hauptstadt reflektiert, auch die Berliner Gäste für unser neues Restaurant begeistern. Ich bin dankbar, mit Tim einen Partner an meiner Seite zu haben, der die italienische Küche auf einzigartige Weise mit dem typisch japanischen Umami verbindet – und wie man hört…‘der beste italienische Koch außerhalb Italiens‘ ist“, ergänzt Debus mit einem Augenzwinkern.



Das CHIARO empfängt seine Gäste unter der kulinarischen Schirmherrschaft von Tim Mälzer. Dieser hat es sich nicht nehmen lassen, jedem einzelnen Gericht eine ganz persönliche Note zu verleihen und das Küchen-Team des Hotel de Rome darauf einzustimmen. Auf dem Menü finden sich unter anderem filigran angerichtete Fleisch- und Fischgerichte, wie Katsu Sando (Beef Tartar mit Tramezzini und der würzigen japanischen Tonkatsu Soße), Lamm Ossobuco oder Melone Toro (mit Wasabi und Thunfischbauch) aber auch vegetarische Klassiker, wie geräucherte Gnocchi.

Bevor sich das heutige La Banca Restaurant & Bar in CHIARO verwandelt, erhält der großzügige Gästebereich einen neuen, urbanen Look. In einem zeitlos-eleganten Lifestyle-Ambiente treffen gedeckte, dunkle Wandfarben auf bedacht ausgewählte Farbakzente. Extravagante Kunstwerke, raffinierte Textilien und Pflanzen sowie ein gut durchdachtes Lichtkonzept komplettieren das neue stylische Raumdesign.

„Ein Fünf-Sterne Superior Hotel und Tim Mälzer? Auf den ersten Blick möchte man vielleicht meinen‚ dass das eine ungewöhnliche Kombination ist. Tatsächlich ist es aber genau das Unerwartete, was Spannung erzeugt“, sagt der Hamburger Gastronom Tim Mälzer. „Und wenn man einmal genau hinschaut, verbindet uns auch wahnsinnig viel. Wir lieben beide die Gastronomie, haben einen engen Bezug zu Italien und haben nach der vergangenen und nervenaufreibenden Zeit einfach Bock, die Menschen mit etwas Neuem und Einzigartigem zu begeistern.“

Neben Restaurant- und Bar-Besuchern kommen auch Übernachtungsgäste des Hotel de Rome in den Genuss des italienisch-japanischen Konzepts. Ausgewählte Spezialitäten werden auch auf dem Room Service-Menü wiederzufinden sein.

Eines sei schon verraten: Auch Münchner und Besucher der Bayerischen Hauptstadt werden in den Genuss der italienisch-japanischen Küchenkunst kommen. Nach dem Hotel de Rome wird Anfang 2022 das The Charles Hotel, ebenfalls ein Haus der Rocco Forte Hotels, mit dem Restaurantkonzept CHIARO nachziehen.

Restaurant CHIARO

CHIARO bietet seinen Besuchern 105 Innen- sowie 45 Außen-Sitzplätze und wird ab 25. Oktober 2021 von 12:00 bis 15:00 Uhr und von 18:00 bis 22:00 Uhr geöffnet sein.

Reservierungen werden ab sofort entgegengenommen, telefonisch unter 030 460609 1212 oder per E-Mail an chiaro.berlin@roccofortehotels.com.