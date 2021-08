Joachim Wissler ist Koch des Jahres

Das Kölner Food-Festival ehrt den Drei-Sterne-Koch des Restaurants Vendôme im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg für seinen außergewöhnlichen Stil, der durch fantasievolle, gewagte und zugleich puristische Kreationen überzeugt. Joachim Wissler wird die Auszeichnung als „Koch des Jahres“ am 22. August entgegennehmen. Am gleichen Abend zeichnen die Veranstalter den besten Winzer bzw. die beste Winzerin mit dem Preis „Winzer/Winzerin des Jahres“ aus.

Joachim Wissler mit seinem Messertraum „Dorimu“ von Chroma

Am Freitag, den 13. August beginnt die zweite Ausgabe der Fine Food Days Cologne. Mit zahlreichen Veranstaltungen zeigt Kölns Gastronomieszene erneut, was sie zu bieten hat und bringt mit vielen kulinarischen Highlights die Lebensfreude zurück. Dabei erhält der Drei- Sterne-Koch Joachim Wissler im Rahmen der Abschlussveranstaltung „Fine Food Days Closing Night & Awards“ am 22. August im Restaurant Vendôme im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg die Auszeichnung als „Koch des Jahres“.

„Joachim Wissler gehört zweifellos zu den spannendsten Köchen der deutschen Food-Szene“, betont Michael Stern, Vorstand der Fine Food Days Cologne. „Seine Küche verbindet hochwertigste Zutaten und klare Aromen zu kulinarischen Kompositionen, die lange in Erinnerung bleiben. Er gilt als einer der prägenden Vertreter der sogenannten ‚Neuen Deutschen Schule‘, bei der vergessene regionale Produkte und Gerichte eine Renaissance erleben. Sein außergewöhnlicher Kochstil zeichnet ihn als einen der besten Köche des Landes aus. Er erfindet sich kulinarisch stets neu, setzt dabei aber moderne Techniken und neue Ideen nie unbedacht um.“ Joachim Wissler absolvierte seine Ausbildung im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn. Nach Stationen im Badner Land und als Küchenchef im Schloss Reinhartshausen in Erbach im Rheingau, wechselte er im Jahr 2000 ins Restaurant Vendôme im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg, wo er bereits nach einem Jahr den ersten, 2002 den zweiten und 2004 den dritten Michelin-Stern erhielt.

Beim „Gala Dinner & Awards“ der Fine Food Days Cologne wird am 22. August darüber hinaus auch der beste Winzer bzw. die beste Winzerin ausgezeichnet. Vier der besten Weingüter Deutschlands sind an diesem Abend vertreten und präsentieren eine exklusive Auswahl ihrer Weine, welche die kulinarischen Kreationen der Spitzenköche und Spitzenköchin hervorragend ergänzen werden. Mit dabei sind die Weingüter Dr. Heger, Dr. Loosen, Schloss Ortenberg sowie das Schlossgut Diel. Wer schließlich die Ehrung erhält, wird am 22. August bekanntgegeben.

Im Laufe des Abends werden überdies weitere Auszeichnungen an herausragende Persönlichkeiten der Gastronomie-Szene übergeben. Dazu gehören ein Preis für das Lebenswerk sowie ein Sonderpreis. Durch den Abend führt Moderator Sebastian Bordthäuser.

Alle Veranstaltungen der Fine Food Days Cologne werden nach den aktuellsten Bestimmungen und Hygienebedingungen durchgeführt. Für viele Termine sind noch Tickets verfügbar. Das Grand Opening sowie das „3-2-1 Dinner“ sind bereits ausgebucht.

Die Fine Food Days Cologne sind Feiertage der Spitzenküche. Dabei machen die Protagonisten der gehobenen Kölner Gastronomie das ungeheure Potenzial der kulinarischen Kultur in der Domstadt auf vielfältige Weise erlebbar. Vom 13. bis 22. August 2021 präsentieren herausragende Köche und Köchinnen, Gastronomen und Gastronominnen, Eventmanager und Eventmanagerinnen ihre enorme kulinarische Kreativität und ihren Sinn für exquisite Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Orte des Geschehens sind die besten Restaurants der Stadt und viele weitere außergewöhnlichen Locations in und um Köln. Zu den unmittelbaren Gourmet- Erlebnissen der Kölner Kochkunst kommen zahlreiche weitere kulturelle Events, wie prominent besetzte Lesungen und ein spannendes Rahmenprogramm.

Tickets für alle Events der Fine Food Days Cologne 2021 sind über kölnticket.de erhältlich. Weitere Information gibt es auf der Homepage der Veranstaltung: www.finefooddays.cologne .