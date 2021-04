Der MICHELIN Guide Malta 2021 listet insgesamt 31 Restaurants auf den Inseln Malta und Gozo auf. Mit den zwei Neuzugängen verfügt Malta nun über fünf MICHELIN-Sterne-Restaurants mit jeweils einem Stern.

Bahia ist ein gemütliches Bistro, benannt nach den Orangen, für die die Region berühmt ist. Der talentierte Tyrone Mizzi ist auf klassische Küche spezialisiert, experimentiert aber gerne mit den hochwertigen lokalen Zutaten, die ihm zur Verfügung stehen, so dass die Speisekarte häufig wechselt. Seine täuschend einfachen Gerichte täuschen über den ersten Eindruck hinweg, indem sie komplementäre Kombinationen enthalten und gut definierte Geschmacksrichtungen bieten.

ION – The Harbour debütiert im Guide direkt mit einem MICHELIN-Stern. Das Restaurant befindet sich in der vierten Etage eines Designhotels und bietet eine fantastische Terrasse mit Blick auf den Grand Harbour. Die raffinierte, klassisch ausgerichtete Küche ist mit mediterranen Einflüssen und modernen Nuancen durchzogen. Andrew Borgs fachmännisch zubereitete Gerichte sind ein wahres Vergnügen. Die täglichen Menüs werden von saisonalen Produkten bestimmt, die von lokalen Bauern und Fischern bezogen werden.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, sagt: „Das Jahr 2020 hat die Restaurantbranche weltweit vor große Herausforderungen gestellt und unsere Herzen sind bei all jenen, die in diesen schwierigen Zeiten Schwierigkeiten haben. Trotz des Kontextes war es für uns wichtig, unsere Neuigkeiten zu enthüllen, um den Berufsstand zu unterstützen, während wir auf die Erholung warten, und um Essensliebhaber zu ermutigen, in die gehobene Gastronomie zurückzukehren, sobald es die Situation erlaubt. Unsere Inspektoren und auch die Lokale selbst mussten sich anpassen, aber wir freuen uns, dass sie einige Zeit auf den Inseln verbringen konnten und neben den beiden neuen MICHELIN-Stern-Restaurants auch fünf neue Restaurants entdeckt haben, die mit dem Label „MICHELIN‘ Dish“ in den Führer aufgenommen wurden.

Diese Restaurants sind: The Fork und Cork in Rabat; Chophouse und Fernandõ Gastrotheque, beide in Sliema; Zest in St. Julians; und Mezzodi in Valletta. Das ‚MICHELIN Dish‘-Symbol hebt jene Lokale hervor, in denen Sie „Qualitätsprodukte gut zubereitet; einfach gutes Essen“ genießen können.

Terrone, Commando und Rubino, die drei Bib Gourmand Restaurants, behalten ihre Auszeichnung für ein weiteres Jahr dank ihrer „Qualitätsküche zu einem guten Preis“.

Darüber hinaus wurden fünf Restaurants identifiziert, die positive Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Arbeitsweise unternommen haben, und ihr Eintrag im Guide wird von einer kurzen Beschreibung ihrer inspirierenden Praktiken begleitet. Die Einrichtungen, die für ihre nachhaltigen Essensinitiativen hervorgehoben wurden, sind: The Harbour Club und Noni in Valletta; Briju in Gżira; De Mondion in Mdina; und Tmun in Mġarr.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, fährt fort: „Wir freuen uns, nach der erfolgreichen Veröffentlichung der ersten Ausgabe des MICHELIN-Führers für die Inseln Malta und Gozo im letzten Jahr, diese neue Ausgabe zu präsentieren. Fünf MICHELIN-Sterne-Restaurants von insgesamt 31 ist ein beeindruckender Prozentsatz. Die Qualität der Küche der Inseln begeistert uns weiterhin. Darüber hinaus freuen wir uns über ein wachsendes Bewusstsein für nachhaltige Praktiken und hoffen, dass sich diese in den kommenden Jahren weiter entwickeln werden.

„In der Zwischenzeit hoffen wir, dass Feinschmecker, sowohl Einheimische als auch Touristen, diesen Führer nutzen werden, um die vielen ausgezeichneten Restaurants auf den Inseln zu entdecken und ihre faszinierende und vielfältige Küche zu erkunden“, schließt Gwendal Poullennec.

Die vollständige Auswahl des Führers finden Sie auf der Website des MICHELIN Guide: https://guide.michelin.com/en/mt/restaurants