Inflation beim Michelin Italien 2021

Michelin stellt den MICHELIN Italien-Führer 2021 vor, der bereits zum 66. Mal erscheint. Bei dieser Gelegenheit wird der MICHELIN Grüne Stern aufgenommen, eine neue Auszeichnung, die an Küchenchefs verliehen wird, die sich besonders für eine nachhaltigere Küche einsetzen.

Zu den 29 neuen MICHELIN-Sternen, die in dreizehn Regionen Italiens ein neues Sternenbild gezeichnet haben, gehören 3 neue Restaurants mit zwei Sternen und 26 mit einem Stern, insgesamt also 371 Restaurants mit einem Stern. Die 11 Häuser, die in der letzten Ausgabe drei MICHELIN-Sterne hatten, behalten diese Auszeichnung bei.

DREI neue Zwei-Sterne-MICHELIN-Restaurants werden dem 2021 Michelin Führer hinzugefügt, wodurch sich die Gesamtzahl der Zwei-Sterne-Restaurants auf 37 erhöht!

Ristorante D’O – San Pietro All’Olmo (MI) zwei Sterne

Keine Notwendigkeit zur Präsentation: Es handelt sich um einen Koch, der neue Trends vorweggenommen hat, indem er vor anderen innovativ war und unvorstellbare Wege eröffnet hat, wie bei seiner „Pop-Küche“. Aus all diesen Gründen bedeutet das Dinieren im Restaurant von Davide Oldani, ihn auf einer völlig neuen Ebene zu finden, voller gastronomischer Erinnerungen und aufregender Reisen. Außerdem wurde er für sein Engagement für junge Menschen und seine Ausbildung im Hinblick auf die Achtung lokaler Werte mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet.

Ristorante Harry’s Piccolo – Triest – zwei Sterne

Triest, eine Brücke zwischen den Kulturen und ein Handelsknotenpunkt, wird durch die außergewöhnliche Küche von Matteo Metullio perfekt repräsentiert. Als guter Triestiner mit Weltoffenheit bringt er die besten Produkte in seine Küche, die manchmal weite Wege zurücklegen müssen – sein Credo ist der „Kilometer der Authentizität“ -, bevor sie sich harmonisch und originell zu einer perfekten Symbiose zwischen Innovation und Tradition verbinden.



Santa Elisabetta – Florenz – zwei Sterne

Man sagt, die Köche Kampaniens hätten das Kochen im Blut und wüssten es auf höchstem Niveau auszudrücken, sowohl in ihrer eigenen Region als auch im Ausland. Rocco De Santis bildet da keine Ausnahme und hat das Herz von Florenz mit einer Explosion von Farbe und Phantasie erobert.

26 neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, insgesamt 323 in dieser Kategorie

Unter den neuen Häusern repräsentieren 16 Restaurants das neue Lebenselixier der italienischen Gastronomie, da sie von Köchen unter 35 und in einigen Fällen sogar unter 30 Jahren geführt werden.

Alle elf Drei-Sterner bestätigen ihre Platzierung im MICHELIN Italien Guide 2021. Sie lauten wie folgt: Piazza Duomo in Alba (CN), Da Vittorio in Brusaporto (BG), St. Hubertus in San Cassiano (BZ), Le Calandre in Rubano (PD), Dal Pescatore in Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana in Modena, Enoteca Pinchiorri in Florence, La Pergola in Rom, Reale in Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi in Senigallia (AN) und Enrico Bartolini al MUDEC in Mailand.

