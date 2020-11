Gault Millau 2021 – die 500 besten Restaurants als Liste

Der Gault Millau erschien auch zu dieser Covid Zeit und nun im neuen Verlag mit einer Liste der 500 besten Restaurants Deutschlands. Entgegen der ersten Annahme ist der Gault Millau weiterhin bösartig geblieben. Aber nicht überall. In Berlin scheint er sich sehr viel Mühe zu geben, objektiv zu sein. Jetzt wird nur noch das Essen bewertet. Unter 15 Punkte sind alle gleich, da wird nicht mehr gewertet. So sind gerade in der Rubrik „Empfehlungen“ in der Tat neue, sehr interessante Adressen dazugekommen, die man sonst nie probieren würde. Da gibt es Nudelimbisse oder Pizzerien.

Gault Millau Bewertung

Die Kritiken sind viel aussagekräftiger als im Guide Michelin, aber oft Anlass zur Diskussion. Ich war wohl zufällig zur gleichen Zeit wie der Kritiker des Gault Millau in Hameln im Gourmet Restaurant.

Wir erlebten ein stimmiges Menü, das uns einen tollen Abend bescherte und können gar nicht die Meinung des GM Kritikers nachvollziehen.

Schwekendieks Carabiniero

Schwekendiek – Dessert

Das Licht war nicht besonders gut zum Fotografieren!

Ansonsten hatten wir einen kulinarischen Abend gehabt und würden eher einen Punkt mehr als der GM Kritiker verteilen (2 Sterne / 17 Punkte GM) und können die bösartigen Kommentaren nicht nachvollziehen!

Hier nun die 500 besten Restaurants Deutschlands 2021:

19,5 Punkte

Schwarzwaldstube Baiersbronn

Vendôme Bergisch Gladbach

Tim Raue Berlin

Victor’s Fine Dining Perl

Waldhotel Sonnora Wittlich

Aqua Wolfsburg



19 Punkte

Bareiss Baiersbronn

Facil Berlin

Lorenz Adlon Esszimmer Berlin

Lafleur Frankfurt am Main

Haerlin Hamburg

The Table Hamburg

Falco Leipzig

Atelier München

Schanz Piesport

Restaurant Überfahrt Rottach-Egern

Klaus Erfort Saarbrücken



18 Punkte

PURS Andernach

Friedrich Franz Bad Doberan

Steinheuers Restaurant „Zur Alten Post“ Bad Neuenahr-Ahrweiler

Le Pavillon Bad Peterstal-Griesbach

Horváth Berlin

Rutz Berlin

L. A. Jordan Deidesheim

Luce d’Oro Elmau

Meierei Dirk Luther Glücksburg

bianc Hamburg

Kilian Stuba Hirschegg

Le Moissonnier Köln

Ophelia Konstanz

Alois München

Ess.Zimmer München

NEU Salon rouge München

Tantris München

Essigbrätlein Nürnberg

Gut Lärchenhof Pulheim

Der Butt Rostock

Ammolite Rust

Hirschen Sulzburg

Bodendorf’s Sylt

Söl’ring Hof Sylt

Courtier Wangels



17 Punkte

Ristorante Al Pero Andernach

Residenz Heinz Winkler Aschau

St. Andreas Aue

Restaurant August Augsburg

Storchen Restaurant Bad Krozingen

Jungborn Bad Sobernheim

Le Jardin de France Baden-Baden

Köhlerstube Baiersbronn

Schlossberg Baiersbronn

ernst Berlin

Frühsammers Restaurant Berlin

Nobelhart & Schmutzig Berlin

Pauly Saal Berlin

Skykitchen Berlin

Tulus Lotrek Berlin

Maerz Bietigheim-Bissingen

NEU Gourmetrestaurant s’Äpfle Bodman

Halbedels Gasthaus Bonn

Yunico Bonn

Ole Deele Burgwedel

Schwarzer Hahn Deidesheim

Ostseelounge Dierhagen/Darß

ÖSCH NOIR Donaueschingen

Palmgarden Dortmund

Im Schiffchen Düsseldorf

Nagaya Düsseldorf

Merkles Endingen

Erbprinz Ettlingen

Bembergs Häuschen Euskirchen

Klassenzimmer Feldberger Seenlandschaft

Philipp Soldan Frankenberg

Erno’s Bistro Frankfurt am Main

Gustav Frankfurt am Main

Wolfshöhle Freiburg

Lakeside Hamburg

Piment Hamburg

Jante Hannover

Titus Hannover

Le Gourmet Heidelberg

Sosein Heroldsberg

Gourmetrestaurant Dirk Maus Ingelheim

Intense Kallstadt

Schiller’s Manufaktur Koblenz

Astrein Köln

Maximilian Lorenz Köln

Ox & Klee Köln

Raubs Landgasthof Kuppenheim

Adler Lahr

Gasthof zum Bad Langenau

Stadtpfeiffer Leipzig

360° Limburg

Marly Mannheim

OPUS V Mannheim

Casala Meersburg

Les Deux Restaurant München

Pageou München

Restaurant Sparkling Bistro München

Rüssel’s Landhaus Naurath/Wald

Le Temple Neuhütten

Obendorfers Restaurant Eisvogel Neunburg vorm Wald

Waidwerk Nürnberg

ZweiSinn Meiers Fine Dining Nürnberg

Ess Atelier Strauss Oberstdorf

Falconera Öhningen

Balthasar Paderborn

Zehners Stube Pfaffenweiler

Gourmetrestaurant Dichterstubn Rottach-Egern

Esplanade Saarbrücken

LOUIS restaurant Saarlouis

Gourmetrestaurant „fine dining RS“ Salach

Juwel Schirgiswalde-Kirschau

Orangerie Timmendorfer Strand

Becker’s Trier

Wein- und Tafelhaus Trittenheim

Seestern Ulm

Lamm Rosswag Vaihingen an der Enz

Haus Stemberg Anno 1864 Velbert-Neviges

Schwarzer Adler Vogtsburg

Cédric Schwitzer’s Waldbronn

Restaurant Alexander Herrmann by Tobias Bätz Wirsberg

Le Cerf Zweiflingen

Bewertung ausgesetzt

Apicius Bad Zwischenahn

Hugos Berlin

N° 4 Buxtehude

Restaurant Français Frankfurt am Main

Tiger-Gourmetrestaurant Frankfurt am Main

Jacobs Hamburg

Seven Seas Hamburg

Gutshaus Stolpe Stolpe

Die Zirbelstube Stuttgart

top air Stuttgart

16 Punkte

La Becasse Aachen

Gourmet-Restaurant im Schlosshotel Münchhausen Aerzen

Schattbuch Amtzell

Schwabenstube Asperg

SoulFood Auerbach

Jagdhofstuben Bad Laasphe

Landgasthof Poststuben Bad Neuenahr-Ahrweiler

Genuss-Apotheke Bad Säckingen

Gourmetrestaurant Berlins Krone Bad Teinach

Schwingshackl Esskultur Bad Tölz

Wintergarten Baden-Baden

NEU Historisches Gasthaus Sanct Peter Bad Neuenahr-Ahrweiler

NEU Maltes Hidden Kitchen Baden-Baden

Kaminstube Baiersbronn

PUR Berchtesgaden

Bandol sur mer Berlin

CODA Dessert Dining Berlin

Cookies Cream Berlin

Golvet Berlin

Grill Royal Berlin

Lode & Stijn Berlin

Prism Berlin

Richard Berlin

theNOname Berlin

VOLT Berlin

NEU Bootshaus Bingen am Rhein

VILLINO Bodolz

NEU Redüttchen Restaurant Bonn-Bad Godesberg

Das Alte Haus Braunschweig

Gasthaus Lege Burgwedel

Taverna & Trattoria Palio Celle

Sterneck Cuxhaven

Rebstock-Stube Denzlingen

NEU BjörnsOx Dermbach

NEU Landhaus Halferschenke Dieblich

Rosin Dorsten

Der Schneider Dortmund

NEU Grammons Restaurant Dortmund

NEU IUMA Dortmund

Elements Dresden

[maki:‘dan] im Ritter Durbach

1876 Daniel Dal-Ben Düsseldorf

Berens am Kai Düsseldorf

Dr. Kosch Düsseldorf

Fritz’s Frau Franzi Düsseldorf

Le Flair Düsseldorf

Setzkasten Düsseldorf

Yoshi by Nagaya Düsseldorf

Landhaus Feckl Ehningen

Traube Efringen-Kirchen

Kronenschlösschen Eltville

Hannappel Essen

Schote Essen

NEU avui Fellbach

Goldberg Fellbach

Oettinger’s Fellbach

Goldener Hahn Finsterwalde

Carmelo Greco Frankfurt am Main

Lohninger Frankfurt am Main

Villa Merton Frankfurt am Main

Weinsinn Frankfurt am Main

Zur Golden Kron Frankfurt am Main

Zirbelstube Freiburg

NEU Restaurant Eichhalde Freiburg im Breisgau

Genießer Stube Friedland

Schillingshof Friedland

Werners Restaurant Gernsbach

100/200 Hamburg

NEU Jellyfish Hamburg

Petit Amour Hamburg

Restaurant Landhaus Scherrer Hamburg

Trüffelschwein Hamburg

Zeik Hamburg

WeinBasis Hannover

Scharffs Schlossweinstube Heidelberg

Burgstuben Residenz Heinsberg

La Vallée verte Herleshausen

noVa Herrenberg

Raben Horben Horben

Helbigs Gasthaus Johannesberg

Die Mühle Jork Jork

Voit Kassel

Malathounis Kernen/Remstal

Christians Kirchdorf

Da Vinci Koblenz

La Société Köln

Maibeck Köln

Maître Köln

NeoBiota Köln

Taku Köln

San Martino Gourmet Konstanz

Ich weiß ein Haus am See Kuchelmiß

Keidenzeller Hof Langenzenn

Wullenwever Lübeck

Atable Ludwigshafen

Favorite Restaurant Mainz

Dobler’s Mannheim

Emma Wolf since 1920 Mannheim

Le Corange Mannheim

Acetaia München

Hippocampus München

Jin München

Mural München

NEU Restaurant Ederer München

NEU Showroom München

Schwarzreiter München

Ferment Münster

NEU Coeur D’Artichaut Münster

Spielweg Münstertal

Restaurant Krone Neupotz

Urgestein Neustadt an der Weinstraße

Buchner Niederwinkling

Seesteg Norderney

Meyers Keller Nördlingen/Ries

Wonka Nürnberg

Würzhaus Nürnberg

NEU Gourmetrestaurant Schlössl Oberotterbach

Zur Post Odenthal

Silberdistel Ofterschwang

Iko Osnabrück

Kesselhaus Osnabrück

1797 Panker

Villa Hammerschmiede Pfinztal

Pavo Pfronten

Die Brasserie Pirmasens

Huberwirt Pleiskirchen

Robert Stolz Plön

Kabinett F. W. Potsdam

kochZIMMER Potsdam

Villa Kellermann Potsdam

Atelier Sanssouci Radebeul

Gasthof Bärwalde Radeburg

Storstad Regensburg

Zum Hirsch Remchingen

Reuter Rheda-Wiedenbrück

Il Barcaiolo Rottach–Egern

Freustil Rügen

Fallert Sasbachwalden

DiVa Scharbeutz

NEU Oxalis Schluchsee

Hofstube Deimann Schmallenberg

Gourmetrestaurant Nico Burkhardt Schorndorf

NEU Gasthof Hirsch Schramberg

Rebers Pflug Schwäbisch Hall

Eisenbahn Schwäbisch Hall

NEU Hugenhof Simonswald

Philipp Sommerhausen

Ambiente Staufen

5 Stuttgart

Délice Stuttgart

Der Zauberlehrling Stuttgart

Wielandshöhe Stuttgart

JM Sylt

Kai 3 Sylt

Oswald’s Gourmetstube Teisnach

Restaurant Balthazar Timmendorfer Strand

Schloss Monaise Trier

Anima Tuttlingen

NEU Gourmet-Restaurant Schloss Filseck Uhingen

Seehalde Uhldingen-Mühlhofen

Siedepunkt Ulm

Belvedere Usedom

NEU The O’Room Usedom

Kellerwirtschaft Vogtsburg

NEU The Izakaya Wachenheim

Johanns Waldkirchen

Zeit-Geist Weingarten

NEU Admiral Weisenheim am Berg

Alte Überfahrt Werder/Havel

Zeitwerk by Robin Pietsch Wernigerode

Reisers am Stein Würzburg

Landhaus Köpp Xanten

Bewertung ausgesetzt

L’étable Bad Hersfeld

Leos by Stephan Brandl Bad Kötzting

Cinco by Paco Pérez Berlin

NEU Le Faubourg Berlin

Wild X Berg Birkenau

Barrique Blieskastel

Caroussel Dresden

LAURUShaus Essen

NEU Alte Baiz Hamberg

Adler Häusern

Oben Heidelberg

Zur Krone Herxheim

Ahlmanns Kiel

Ursprung – das Restaurant Königsbronn

Pur essen & trinken Krefeld

Das Maximilians Oberstdorf

Kaupers im Kapellenhof Selzen

OLIVO Stuttgart

ENTE Wiesbaden

NEU Saphir Wolfsburg

15 Punkte

St. Benedikt Aachen

Abt- und Schäferstube Amorbach

Yoso Andernach

Weinrestaurant Stahl Auernhofen

Hirsch Genusshandwerk Bad Liebenzell

Laudensacks Parkhotel Bad Kissingen

Fritz & Felix Baden-Baden

Dorfstuben Baiersbronn

Bieberbau Berlin

Bob & Thoms Berlin

Bricole Berlin

NEU Charlotte & Fritz Berlin

Christopher’s Berlin

Cordo Berlin

Eins44 Berlin

einsunternull Berlin

Kin Dee Berlin

Orania Berlin

Osteria Centrale Berlin

POTS – Dieter Müller Berlin

NEU Rutz – Zollhaus Berlin

Gasthaus zur Malerklause Bescheid

Höptners Abendmahl Bielefeld

Tomatissimo Bielefeld

Drei Birken Birkenau

Masters Blankenhain

Gasthof Sommerau Bonndorf

Le Chopin Boppard

Das Kleine Lokal Bremen

Landhaus Rössle Bretzfeld

NEU Gude Stub Casa–Antica Bühl

NEU Restaurant Ebbinghaus Burgrieden

Kucher’s Darscheid

NEU die burg Donaueschingen

Goldener Anker Dorsten

Vida Dortmund

Genuss-Atelier Dresden

Agata’s Düsseldorf

PHOENIX Düsseldorf

NEU Roku Düsseldorf

Weinrestaurant Turmschänke Eisenach

Adler Wirtschaft Eltville

Jean Eltville

NEU Das Grace Flensburg

Alt Wyk Föhr

NEU AUREUS Frankfurt am Main

bidlabu Frankfurt am Main

Chairs Frankfurt am Main

Stanley Frankfurt am Main

NEU Michael’s Leitenberg Frasdorf

NEU Basho-An Freiburg

NEU ENOTECA Freiburg

Gasthaus Hirschen Freiburg

Berggasthaus Niedersachsen Gehrden

NEU Die Reichsstadt Gengenbach

heyligenstaedt Gießen

Eckert Grenzach-Wyhlen

Die Mühlenhelle Gummersbach

NEU Ratsstuben Haltern am See

Anna Sgroi Hamburg

Cornelia Poletto Hamburg

Haco Hamburg

hæbel Hamburg

Heimatjuwel Hamburg

Heldenplatz Hamburg

Le Canard Hamburg

Nikkei Nine Hamburg

Se7en Oceans Hamburg

Tschebull Hamburg

VLET in der Speicherstadt Hamburg

NEU Wolfs Junge Hamburg

Handwerk Hannover

NEU Diergardts „Kühler Grund“ Hattingen

NEU Bio-Fine-Dining-Restaurant 1950 Hayingen

959 Heidelberg

NEU Zur Esche Hinterzarten

Camers Schlossrestaurant Hohenkammer

Seehof Immenstaad

Scala Jena

Das Garbo im Löwen Karlsruhe

NEU Erasmus Karlsruhe

Kesselhaus Karlsruhe

Sein Karlsruhe

Schloss Loersfeld Kerpen

Weinschänke Schloss Groenesteyn Kiedrich

Schwarz Gourmetrestaurant Kirchheim

Alfredo Köln

HENNE. Weinbar. Restaurant. Köln

NEU Lokschuppen Köln

Pure White Köln

Zur Tant Köln

NEU Villa Philippe Kronberg im Taunus

Backmulde Ladenburg

NEU SEO Küchenhandwerk Langenargen

Valentin fine dining Lindau

NEU Gasthof zum Kranz Lottstetten-Nack

NEU GenussWerkstatt Mainz

Anthony’s Kitchen Meerbusch

Meisenheimer Hof Meisenheim

Das Marktrestaurant Mittenwald

Landgasthof Jagstmühle Mulfingen

Taberna Müllheim

Acquarello München

Essence Restaurant München

Gabelspiel München

Garden München

Huber München

NEU Kaito München

Käfer-Schänke München

NEU Landersdorfer & Innerhofer München

MUN München

Schuhbeck in den Südtiroler Stuben München

Tian München

NEU TiVu München

Vinothek by Geisel München

Grüner Wald Neuhausen

Alte Pfarrey Neuleiningen

Brockel Schlimbach Nideggen

Clostermanns Le Gourmet Niederkassel

NEU Schloss Niederweis Niederweis

Entenstuben Nürnberg

Koch und Kellner Nürnberg

NEU Gasthaus Sternen Post Oberried

die.speisekammer Oberstaufen

NEU Alpe Dornach Oberstdorf

Kraftwerk Oberursel

Schaumahl Offenbach

NEU Gasthaus Jakob Perasdorf

Schlossanger Alp Pfronten

Rolin Pinneberg

Landgasthaus zur Linde Pliezhausen

Juliette Potsdam

NEU Landgasthof Adler Rammingen

NEU Aska Regensburg

Ballebäuschen Reichshof

Heldmann & Herzhaft Remscheid

NEU Gregor’s Fine Dining Rötz

Kings & Queens Schweinfurt

Weinhaus Uhle Schwerin

Hirsch Sonnenbühl

Gourmetrestaurant Aubergine Starnberg

Fässle – Le Restaurant Stuttgart

Hupperts Stuttgart

NEU Meister Lampe Stuttgart

Speisemeisterei Stuttgart

Zur Weinsteige Stuttgart

NEU Bo’teca di vino Stuttgart-Botnang

Restaurant Kunz Gourmet St. Wendel

Hardy’s Restaurant Sylt

Schranners Waldhorn Tübingen

NEU Villa Thai Umkirch

Dorfwirt & friends Unterammergau

Weinstock Volkach

Bachofer Waiblingen

Gasthof Krone Waldenbuch

Landwerk Wallerfangen

Laurentius Weikersheim

esszimmer Weinheim an der Bergstraße

Pietsch Wernigerode

La Fontaine Wolfsburg

Alte Feuerwache Würselen

Kuno 148 Würzburg

Bewertung ausgesetzt

Duke Berlin

Clara Erfurt

Anders auf dem Turmberg Karlsruhe

LammButtRind Alt Duvenstedt

Refugium Hornbach

