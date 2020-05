79 % der Sterne-Restaurants haben geschlossen!

Ein Barometer des Guide MICHELIN zeigt die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Sterne-Gastronomie rund um die Welt. Das Tool registriert, welche Sterne-Häuser in den 32 Standorten, in denen der Gastronomieführer präsent ist, wieder Gäste empfangen.

„Aktuell sind nur 21 Prozent der weltweit 3.000 Restaurants mit einem Michelin Stern geöffnet. Wir hoffen, dass wir damit ein Licht auf einen Sektor werfen, dessen Strahlkraft weit über die Restauranttüren hinaus reicht“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN.

Um in die Liste aufgenommen zu werden, müssen die Restaurants nachweisen, dass sie an mindestens drei direkt vorangegangenen Tagen geöffnet waren. Der Überblick über die Situation in der Topgastronomie wendet sich vor allem an den Food-Service und den Tourismussektor. Die Übersicht ist unter guide.michelin.com verfügbar.

Die Informationen werden von den Michelin Inspektoren zusammen-getragen, die ansonsten als professionelle Tester unterwegs sind. Je nach Situation in den einzelnen Ländern sammeln sie ihre Daten direkt vor Ort, per Telefon oder per digitaler Recherche.