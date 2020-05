Berliner Sternerestaurant Savu mit Terrassen-Lunch ab heute für 26 €

Sauli Kemppainen präsentiert Lunch-Konzept in seinem Sternerestaurant am Kudamm

Sauli Kemppainen (Savu) und Christian Romanowski

Das Michelin-Stern-Restaurant SAVU am Kurfürstendamm 160 öffnet heute, 27. Mai, wieder seine Türen. Neu nach der Corona-Schließung ist ein tägliches Lunchangebot: „Nach den schwierigen Zeiten sowie den Einschränkungen durch Covid-19 für uns alle freuen wir uns sehr, endlich wieder kochen und unsere Gäste verwöhnen zu können. Um die schrittweise Rückkehr zur Normalität für alle Betroffenen angenehmer zu gestalten, bieten wir auf unserer Terrasse und in unserem Restaurant dienstags bis freitags einen Business-Lunch an. Damit sind wir das einzige Sternerestaurant in der City-West mit einem Mittagsangebot zu einem sensationellen Preis!“, betont Kemppainen.

„Erstmalig werden wir ab der kommenden Woche unsere nordisch-spanisch-italienisch geprägte Küche bereits mittags zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr öffnen und ein alle zwei Tage wechselndes Lunchmenü anbieten“, erläutert Sauli Kemppainen. Zum Preis von 26,00 Euro bekommt der Gast zwei, für 36,00 Euro drei Gänge inklusive Brot, Wasser und Kaffee geboten. Das ist einmalig in der City-West.

Selbstverständlich werden wir uns bestmöglich an die Hygiene-Auflagen halten: Unsere Tische stehen im notwendigen Abstand, die Kollegen im Service tragen Mundschutz und Handschuhe. „Neu ist, dass wir uns beim Genießen zugleich sicher fühlen möchten“, betont Kemppainen. Es wird anfangs vielleicht ein wenig ungewohnt sein, aber entscheidend ist, was der Gast auf dem Teller hat.“

Wie sein Kollege, Zwei-Sterne-Koch Tim Raue, plädiert auch Kemppainen für eine Verlängerung der Öffnungszeiten bis 23:00 Uhr: „Es gibt Gäste, die gerne früh ab 18:00 Uhr dinieren. Wer aber später speist, möchte den Abend gemütlich ausklingen lassen. Dafür ist 22:00 Uhr sehr knapp“, argumentiert der Sternekoch. Die Corona bedingten Öffnungszeiten des SAVU sind von Dienstag bis Samstag; Sonntag und Montag bleibt das Restaurant geschlossen.

www.savu.berlin

