Harald Wohlfahrt unterstützt Auszubildende aus Gastronomie, Catering und Hotellerie während der Covid19-Krise

Harald Wohlfahrt

Durch die staatlich angeordneten Schließungen aller Gastronomien und Hotels in Deutschland bleibt auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrberufe auf der Strecke. Auszubildende sitzen zu Hause und können ihre Lehre im Betrieb nicht fortsetzen. Das will Harald Wohlfahrt, Deutschlands erfolgreichster Sternekoch, jetzt ändern. Mit seiner Online-Meisterklasse können Azubis kostenlos zu Hause weitergebildet werden.



Solidarität in Corona Zeiten – Besondere Zeiten erfordern “Meisterklasse” Maßnahmen –

eine davon ist der Online-Kochkurs “Die Kunst des Kochens” mit Sternekoch Harald Wohlfahrt, der den hart von der Krise getroffenen Gastronomiebetrieben, Caterern und Hotels in der Weiterbildung ihrer Auszubildenden unter die Arme greifen will.

„Den deutschen Gastronomen, Caterern und Hotels sind von einem auf den anderen Tag die Umsätze weggebrochen. Nun müssen sie nicht nur schauen, wie sie über die Runden kommen, sondern können auch ihren Auszubildenden keine Tätigkeit im Betrieb bieten. Hier wollen wir mit unserer Aktion helfen und den Azubis mittels E-Learning auch zu Hause ihre Ausbildung ermöglichen.”, so Wohlfahrt.

Harald Wohlfahrt weiß wovon er spricht. Er stand selbst über 40 Jahre jeden Tag in der Küche einer Sternegastronomie und hat über 70 seiner Lehrlinge zu Sterneköchen ausgebildet.

Viele Gastronomie- und Hotelbetriebe sind in den letzten Wochen bereits auf Harald Wohlfahrt mit seinem Projekt meisterklasse.de zugekommen und möchten den Lehrauftrag, welchen sie gegenüber ihren Auszubildenden und Mitarbeitern haben, nicht aus den Augen verlieren. Die Lösung: Für jeden Online-Kurs, den ein Ausbildungsbetrieb regulär auf meisterklasse.de erwirbt, erhält er 5 kostenlose Zugänge für seine Auszubildenden.

Günther Ballin vom Ringhotel Hohenlohe war einer der ersten, der das Angebot dankbar angenommen hat:”In Zeiten von Krisen sollte man gerade den Nachwuchs nicht vernachlässigen, denn Krisen gehen vorüber und gerade dann brauchen wir fähige Fachkräfte und motivierte Mitarbeiter. Um unseren Nachwuchs weiterhin perfekt auf das Berufsleben vorzubereiten, lernen unsere Azubis jetzt mit der Meisterklasse.“

Der Online-Kurs kann zu jeder Zeit an jedem Ort über das Handy, via PC oder Tablet angesehen werden. Er besteht aus 25 Video-Episoden mit einer Gesamtlänge von neun Stunden, in denen Harald Wohlfahrt sein – über Jahrzehnte aufgebautes – Wissen zu den technischen Aspekten der Küchenarbeit, der Zubereitung von Grundlagen für viele Gerichte, Warenkunde und jede Menge Tipps und Tricks weitergibt.

Er zeigt, wie man Fonds und Essenzen anlegt und verrät u.a. die Zubereitung seiner geheimen Würzpaste. Zusätzlich werden 14 einzigartige Gerichte von Vorspeisen, über Hauptgerichte bis zu Desserts Schritt-für-Schritt vorgekocht, so dass die Auszubildenden jedes Detail daraus erlernen können. Am Ende erhalten die Lehrlinge ihr persönliches Teilnahme-Zertifikat.

“Wir möchten mit dieser Aktion nichts an unseren Kollegen und Freunden aus der Branche verdienen, wir wollen vielmehr, dass das Gastgewerbe die schwierigen Zeiten nutzen kann, um auch etwas Positives aus dieser Ausnahmesituation mitzunehmen. Für die Auszubildenden wird der Kochkurs mit Harald Wohlfahrt eine große Bereicherung sein.”, sagt Andreas Leonhard, einer der Gründer der Meisterklasse.

Als besonderes Highlight dieser Aktion wird Harald Wohlfahrt neben den neun Stunden Online Videos, den Auszubildenden zusätzlich in einem Live-Online-Event Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Das gab es bisher noch nie bei der Meisterklasse.

Interessierte Betriebe wenden sich bitte an aktion@meisterklasse.de.