JRE Spitzenkoch Markus Rath eröffnet Schlosskeller Südsteiermark in Leibnitz



Frischer Wind für das Traditionsgasthaus über den Dächern von Leibnitz: Veronika Fritz und Markus Rath sind ab März 2020 die neuen Gastgeber des Schlosskellers Südsteiermark am Seggauberg in Leibnitz, der nach behutsamen Renovierungsarbeiten mit drei Stuben für 60 Personen und Gastgarten neu eröffnet wird.

Das Traditionswirtshaus, das zur Gady Family gehört, punktet mit südsteirischen Spezialitäten mit innovativen Akzenten.

Ab Donnerstag, 5. März, erfolgt der offizielle Start mit original Speisenkarte und möglicher Sitzplatzreservierung.

„Bei unseren bodenständigen Spezialitäten sollen sich Gäste an traditionelle Gerichte aus ihrer Kindheit erinnern“, sagt der in Bad Gleichenberg aufgewachsene Gastgeber und Koch Markus Rath und denkt dabei unter anderem an Beuschl, Rindsroulade, Grammelknödel und Gulasch. Bei der Zubereitung dieser beliebten Hausmannskost greift er selbst auf kleine Rezeptgeheimnisse seiner Mutter und Großmutter zurück. Rath lernte sein Handwerk in renommierten Spitzenrestaurants wie Taubenkobel oder Kreuzwirt am Gut Pössnitzberg. Zuletzt führte er sechs Jahre lang erfolgreich ein Restaurant in St. Georgen am Längsee in Kärnten.

Markus Rath und Veronika Fritz, Schlosskeller Südsteiermark © Schlosskeller Südsteiermark

Wirtshausküche trifft auf Gourmetmenü

Bodenständige Klassiker stehen im Mittelpunkt der Karte, die mit innovativen Gerichten aus saisonalen und biologischen Spitzenprodukten lokaler Landwirte ergänzt wird. Sie haben die Zutaten für die Wirtshausküche vom Markus Rath. „Meine Lieblingsküche“, wie er sagt. Gady Family freut besonders, dass die Mehrheit der Lieferanten zu Kunden des erfolgreichen Familienunternehmens gehören. Eine Spezialität des Hauses ist die Schlosskeller Schweinerei mit verschiedenen Stücken vom Schwein, Würstel, Grammelknödel und Kraut. Auf Vorbestellung bereitet der 35-Jährige am Abend ab zwei Personen die Schlosskeller-Überraschung zu, wo es – je nach Wunsch – auch modern kreativ werden kann.

Gastgeberin mit Affinität zum Wein

Diplom-Sommelière Veronika Fritz ist als Gastgeberin die perfekte Ansprechpartnerin in Sachen Wein. „Als Wirtshaus in der Südsteiermark legen wir unseren Schwerpunkt auf steirische Weine“, erklärt die 25-Jährige, in deren Weinkeller Raritäten und Entdeckungen ebenso lagern wie gereifte Jahrgänge und Bio-Jungspunde aus dem dem Alpe-Adria-Raum sowie Lieblingsweine aus der ganzen Welt.

Markus Rath – Mitglied der Jeunes Restaurateurs (JRE)

Gastgeber Markus Rath ist Mitglied der JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe), einer Vereinigung von Trendsettern der europäischen Küchenkultur. Die mehr als 300 jungen Spitzenköche aus zwölf Ländern leben mit Leidenschaft das Thema Genuss in all seinen Facetten. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen kulinarische Ideen mit nachhaltigen, meist regionalen Produkten in hoher Qualität.



Spitzenkoch Richard Rauch heißt neuen Kollegen willkommen

„Ein Mitbewerber belebt die kulinarische Szene“, ist Spitzenkoch Richard Rauch überzeugt. Er führt mit seiner Schwester Sonja das von Gault&Millau mit vier Hauben gekrönte Restaurant Geschwister Rauch vulgo Steira Wirt in Trautmannsdorf. Er heißt seinen Schulfreund und Sportkollegen Markus Rath im Schlosskeller Südsteiermark herzlich willkommen. Für Richard Rauch ist es selbstverständlich, dass er seinen Freund beim Neustart unterstützt. „Sein Handwerk beherrscht er perfekt“, sagt Richard Rauch. Seine Tipps für Rath beziehen sich auf Produzenten landwirtschaftlicher Produkte. Schließlich legen beide Köche Wert auf regionale Qualitätsprodukte, die auf kurzem Weg vom Produzenten auf den Tisch kommen.

Schlosskeller Südsteiermark, Seggauberg 6, 8430 Seggauberg, Telefon: 03452 74499

www.schlosskellersuedsteiermark.at

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Schlosskeller-S%C3%BCdsteiermark-109537510575823/

Öffnungszeiten: Küche mittags bis 14 Uhr, abends bis 21 Uhr, Sonntag bis 19 Uhr.

November bis April:

Donnerstag bis Samstag 11:30 – 23 Uhr

Sonntag 11:30 – 20 Uhr

Mai bis Oktober:

Mittwoch 17 – 23 Uhr,

Donnerstag bis Samstag 11:30 – 23 Uhr,

Sonntag 11:30 – 20 Uhr