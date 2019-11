Michelin Deutschland erscheint am 6. März, Schweiz bereits am 27.2.

Umfassend aktualisierte Neuauflage empfiehlt Restaurant- und Hoteladressen in allen Preisklassen

Michelin

Mit Spannung erwartet: die Empfehlungen des Guide MICHELIN Deutschland 2020. Gourmet Report wird die besten Restaurants des Guide Michelin 2020 am 3. März 2020 auf der Gourmet Report Webseite bekannt geben. Das Buch kommt am 6. März in den Buchhandel. Die umfangreich aktualisierte Auflage ist in Deutschland für 29,95 Euro, in Österreich für 30,80 Euro und in der Schweiz für 39 Franken erhältlich.

Guide MICHELIN Schweiz 2020 kommt Ende Februar in den Handel

Die Ausgezeichneten des Guide MICHELIN Schweiz 2020 mit den besten Restaurants in allen Preisklassen gibt Gourmet Report am 24. Februar 2020 bekannt. Der Guide Michelin (Buch) ist ab 27. Februar im Handel verfügbar. Die umfangreich aktualisierte Auflage ist in der Schweiz für 39 Franken, in Deutschland für 29,95 Euro und in Österreich für 30,80 Euro erhältlich.

Das Spektrum der vom Guide MICHELIN empfohlenen Häuser reicht vom Landgasthof bis zum Feinschmeckerlokal. Hinzu kommen ausgewählte Hotels mit dem gewissen Etwas. Diese Vielfalt macht den weltweit renommierten Guide MICHELIN zum idealen Begleiter für Genießer.

Guide MICHELIN „Bib Gourmand Deutschland“ erscheint zeitgleich

In Deutschland wird 2020 zeitgleich zum Guide MICHELIN auch wieder der Guide „Bib Gourmand Deutschland“ aufgelegt. Er stellt alle Restaurants vor, die sorgfältig zubereitete Speisen zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, und ist in Deutschland für 17,90 Euro und in Österreich für 18,40 Euro verfügbar.

Unabhängige Tester garantieren hohe Qualität

Die Auswahl der Adressen im Guide MICHELIN trifft ein Team aus hauptberuflichen, fest angestellten Michelin Inspektoren. Die für ihren hohen Anspruch bekannten Tester sind ausgewiesene Fachleute aus der Gastronomie und Hotellerie. Seit Erscheinen der Vorjahresedition waren sie erneut in Deutschland unterwegs, um anonym neue Häuser zu besuchen und die bereits im Guide MICHELIN aufgenommenen Adressen nach strengen Maßstäben zu überprüfen.

http://www.viamichelin.de/

Bleiben Sie aktuell und abonnieren Sie den Gourmet Report Newsletter