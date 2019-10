Die nicht-alkoholische Fettleber (NAFLD) wird aufgrund der

Adipositasepidemie zur häufigsten Ursache für Lebererkrankungen in

Europa. Die rasant wachsende Gesundheitsepidemie, die heutzutage bereits 25 Prozent der Bevölkerung betrifft, ist zentrales Thema beim Treffen

weltweit führender Experten im spanischen Sevilla.

Die Häufigkeit der nicht-alkoholischen Fettleber (kurz: NAFLD) in

Europa sei eine vermeidbare Epidemie, werden führende Wissenschaftler

anlässlich des am Ende dieses Monats in Sevilla stattfindenden EASL

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Summit 2019

(https://easl.eu/event/nafld-summit-2019/) verkünden.

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen und ein Drittel der Kinder in

Europa gelten als übergewichtig oder adipös, wobei der höchste Anteil

in den unteren sozioökonomischen Gruppen zu finden ist, in denen die

nicht-alkoholische Fettlebererkrankung vorherrscht.

Bei nicht-alkoholischer Fettleber bzw. NAFLD handelt es sich um die

Ansammlung überschüssigen Fetts in der Leber. Das Krankheitsbild gilt

heutzutage aufgrund des rasanten Anstiegs von Adipositas (oder

Fettleibigkeit) und Typ-2-Diabetes als die häufigste Ursache für

Lebererkrankungen in westlichen Ländern. Sie stellt eine wesentliche

gesundheitliche Belastung in Europa dar und führt zu Leberzirrhose

und Leberkrebs sowie zu einem starken Anstieg bei Herz-Kreislauf- und

anderen Krebserkrankungen.

Mangelnde körperliche Bewegung und eine zu hohe Kalorienaufnahme

führen zu Gewichtszunahme und Fettablagerungen, die bei Entstehung

und Fortschreiten der NAFLD eine wichtige Rolle spielen.

„Wir haben hinsichtlich Adipositas und NAFLD einen Wendepunkt

erreicht. Unsere politischen Entscheidungsträger sollten nun mit

Dringlichkeit handeln, um diese wachsende Epidemie umzukehren.

Adipositas ist die logische Konsequenz eines ungesunden Lebenswandels

und kann nur angegangen werden, wenn man auf die zahlreichen

physischen, sozialen und ökonomischen adipogenen Stimuli eingeht“, so

Philip N. Newsome, Generalsekretär der Europäischen Fachgesellschaft

für Leberforschung (European Association for the Study of the

Liver,EASL)(https://easl.eu/), Direktor des Zentrums für Leber- und

Gastrointestinale Forschung und Professor für Hepatologie an der

Universität Birmingham.

Es besteht ein akuter Bedarf an besseren Diagnosemethoden für NAFLD,

und die EASL unterstützt hier einige Forschungsprojekte.

„In der Zwischenzeit müssen wir medizinische Fachkreise darüber

informieren, wie Diagnosen frühzeitig gestellt und Maßnahmen

eingeführt werden können, anhand derer das Fortschreiten der

Krankheit verhindert werden kann. Auch müssen wir Patienten

Möglichkeiten in die Hand geben, so dass sie wissen, wie sie ihr

eigenes Risiko senken können.“

„Es ist offenkundig, dass zahlreiche Ursachen der NAFLD, also

mangelnde Bewegung, eine zu hohe Energieaufnahme und ungesunde

Ernährung, vermeidbar sind. Wenn also die Inzidenz von Adipositas

und NAFLD gesenkt werden sollen, müssen wir die Richtlinien für den

Verkauf und die Vermarktung von zuckerhaltigen Produkten wesentlich

überdenken“, schließt Newsome.

Zuckerhaltige Getränke machen den größten Anteil an zusätzlich

konsumiertem Zucker aus und haben zudem – wenn überhaupt – einen nur

geringen Nährwert. Folglich zählt der Konsum zuckerhaltiger Getränke

zu den führenden Ursachen für Adipositas bei Kindern und Erwachsenen

– und wird mit NAFLD sowie einer verstärkten Leberschädigung in

Verbindung gebracht.

EASL setzt sich bereits seit Jahren sehr für die Einführung

finanzpolitischer Maßnahmen ein, um den Konsum von zuckerhaltigen

Getränken einzudämmen, und für Rechtsvorschriften, mit denen

Kennzeichnung und Zusammensetzung von verarbeiteten Lebensmitteln

verbessert werden sollen.

Helena Cortez-Pinto, Vorsitzende des für EU-Politik zuständigen

Gremiums der EASL sowie Professorin an der medizinischen Fakultät in

Lissabon: „In der gesamten europäischen Region der WHO sind Kinder regelmäßig Werbung ausgesetzt, die unausgewogene Lebensmittel und Getränke mit hohem Anteil an gesättigten Fettsäuren, Transfettsäuren, Zuckerzusatz oder Salz anpreisen. Es ist erwiesen, dass Lebensmittel- und

Getränkewerbung und insbesondere solche während Fernsehprogrammen für Kinder sowie in den digitalen und sozialen Medien den Konsum von

stark kalorienhaltigen und nährstoffarmen Getränken und Lebensmitteln

in die Höhe treiben. EASL zufolge müssen gesundheitspolitische

Maßnahmen auch Einschränkungen von Werbung und Marketing für

zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel aus industrieller Produktion

umfassen, deren Gehalt an gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz

hoch ist.“

Teilnehmer des NAFLD-Kongresses sollen auch über Lösungen informiert

werden, zu denen die Förderung einer besseren Ernährung und mehr

körperlicher Aktivität zählt. Der internationale Fachkongress der

EASL (International Liver CongressTM) findet vom 15. bis 19. April

2020 in London unter dem Thema „A healthy liver for a healthy you“.

Eine gesunde Ernährung ist ein wichtiger Schritt in die richtige

Richtung, aber wir brauchen auch finanzpolitische Maßnahmen von

Regierungsseite, um Verhaltensänderungen fördern zu können.“

„Die mediterrane Ernährungsweise, d. h. der reichliche Verzehr von

Olivenöl, Nüssen, Obst, Gemüse und Fisch sowie Zurückhaltung bei

rotem und weiterverarbeitetem Fleisch und Lebensmitteln mit

Zuckerzusatz, ist eine wirksame Lösung, die die Behandlung der NAFLD

unterstützt und zu ihrer Vermeidung beiträgt“, so Prof. Cortez-Pinto.

Info über EASL – The Home of Hepatology: Seit ihrer Gründung im Jahre 1966 ist diese gemeinnützige Organisation auf mehr als 4000 Mitglieder weltweit angewachsen, zu denen auch zahlreiche führende Hepatologen in Europa und darüber hinaus zählen. EASL, die Europäische Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber, ist der für Lebererkrankungen führende Verband Europas mit internationaler Einflussnahme und Erfolgsbilanz in Unterstützung der

Leberforschung und bei Fördermaßnahmen für eine breitgefächerte

Aufklärung mit dem Ziel grundsatzpolitischer Veränderungen innerhalb

der EU zur Vermeidung und Behandlung von Lebererkrankungen.



https://easl.eu/

