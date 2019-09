Qatar Airways wieder mit hohen Verlusten

In dem Jahresbericht für 2018-19 berichtet Qatar Airways über einen Verlust von 2,3 Mrd. QR (639 Mio. $), ein massiver Anstieg gegenüber dem Verlust von 252 Mio. QR im Vorjahr.

Lufthansa leidet unter der unfairen Subvention der Golf-Airlines

Wären da nicht die Riesenverluste, hätte sich Qatar Airways relativ gut entwickelt: Der Gesamtumsatz erreichte 2018-1948 Mrd. QR, ein Plus von 14% gegenüber dem Vorjahr. Dabei stiegen die Passagierumsätze um 14,3% auf 34 Mrd. QR und die Frachterlöse um 16,8% auf 10 Mrd. QR. Aber trotzdem stiegen die Verluste enorm.

Die operativen Aufwendungen stiegen noch stärker – um mehr als 18% auf 50 Mrd. QR. Der Konzern verlor alleine durch seine Beteiligungen 215 Mio. QR und verzeichnete einen knapp fünffachen Anstieg der Rückstellungen für veraltete Flugzeuge. Während die Airline 2017/18 noch 3,2 Mrd. QR an liquiden Mitteln aus dem operativen Geschäft erwirtschaftete, wurde daraus im letzten Jahr ein Defizit von 798 Mio. QR.

Akbar Al Baker, Chief Executive der Qatar Airways Group, versuchte bei der Bekanntgabe der Ergebnisse einen gewohnt optimistischen Ton anzuschlagen. Er bezeichnete das vergangene Jahr als „ein Jahr der Leistung angesichts der Widrigkeiten“, in dem seine Fluggesellschaft vor „Herausforderungen steht, die in der Luftfahrtindustrie ihresgleichen suchen“. Und er betonte, dass „die zugrunde liegenden Grundlagen des Geschäfts extrem robust bleiben“. Was er genau damit sagen wollte, verstand wohl nur er selber.

Im vergangenen Jahr eröffnete die Fluggesellschaft elf neue Destinationen und fliegt jetzt zu mehr als 160 Städten auf der ganzen Welt. Seit dem Beginn des Boykotts durch die Golf-Staaten im Juni 2017 hat Qatar Airways neue 31 Ziele hinzugewonnen, aber auch lukrative Routen zu Städten wie der saudischen Hauptstadt Riyadh, der Urlaubsstadt Manama, dem regionalen Handelszentrum Dubai und der VAE-Hauptstadt Abu Dhabi verloren.

Kein Urlauber muss sich wegen der Verluste jedoch Sorgen machen. Die Fluggesellschaft befindet sich in staatlichem Besitz und ihre Regierung hat tiefe Taschen, so dass Qatar Airways es sich leisten kann, massive Verluste einzufahren. Man kann jedoch davon auszugehen, dass von der Regierung Druck besteht, die Verluste in Zukunft einzudämmen. Es dürfte zukünftig überall gespart werden. Lassen wir uns überraschen.

Neben dem Boykott verwies die Fluggesellschaft auch auf höhere Treibstoffkosten und Wechselkursschwankungen, die zu den enormen Verlusten im vergangenen Jahr beitrugen. Die Treibstoffkosten stiegen um 36% auf 18 Mrd. QR. Wobei davon auszugehen ist, dass die Qatar Airways Treibstoff zu Sonderkonditionen bekommt. Ebenso wird in der Branche vermutet, dass die Airline aus Doha beneidenswerte Sonderkonditionen auf dem katarischen King Hamad Airport erhält. Bei europäischen Fluggesellschaften, die solche Hilfen natürlich nicht erhalten, wäre der Verlust viel höher.

Die Flotte der Fluggesellschaft erreichte im März 250 Jets. Das Management hat mehr als 300 weitere Flugzeuge im Wert von rund 85 Milliarden Dollar bestellt. Qatar Airways gab im Laufe des Jahres 4,4 Milliarden Dollar für den Kauf von Flugzeugen und anderen Vermögenswerten aus. Die Airline hat sich weiterhin an anderen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt beteiligt, zuletzt an China Southern Airlines. Weitere Beteiligungen sind bei der Air Italy, Cathay Pacific und der IAG(British Airways und Iberia).

Manche Analysten sehen Anzeichen einer Verbesserung der Beziehungen zwischen Katar und Saudi-Arabien, aber die Beziehungen zu den VAE und Bahrain sind nach wie vor schlecht und es scheint unwahrscheinlich, dass das politische Umfeld für Qatar Airways in naher Zukunft einfacher wird. Auch protestieren die europäischen Airlines gegen die verdeckten Subventionen des Staats bei der katarischen und anderen Golf-Fluggesellschaften.

Für den Fluggast ist eine Reise mit Qatar Airways solange prima, wie alles gut geht. Geht aber etwas schief, lässt die Fluggesellschaft – wie übrigens alle anderen Golf-Airlines auch – gerne ihre Passagiere im Stich und rennt weg. Die Passagierrechte gelten auch nur auf Flügen raus aus der EU, auf alle anderen Flügen ist der Fluggast quasi rechtlos.