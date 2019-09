Meisterklasse mit Drei-Sternekoch – Edutainment-Startup bietet exklusive Online-Videokurse für Einsteiger und Ambitionierte

Harald Wohlfahrt Meisterklasse

Mit dem E-Learning Angebot „Meisterklasse“ geht jetzt das deutsche Pendant des US-amerikanischen Formats „Masterclass“ an den Start. Die Idee dahinter: Einer großen Zahl von Menschen Zugang zu dem Wissen und der Erfahrung der Besten ihres Fachs zu verschaffen. Der erste Online-Videokurs richtet sich an Kochfans, Genussmenschen und alle, die endlich hinter die Geheimnisse der Sterneküche kommen wollen. In 25 Episoden zeigt Meisterkoch Harald Wohlfahrt neben seinen ganz persönlichen Tipps und Tricks auch Basics der Kochkunst. Die Teilnehmer erhalten neben exklusiven Rezepten viele wertvolle Informationen zum Download sowie unbefristeten Zugang zur Community. Hier besteht die Möglichkeit zum Austausch, während relevante Fragen vom Team und von Harald Wohlfahrt selbst beantwortet werden. Das Angebot der Online-Plattform „Meisterklasse“ wird sukzessive für weitere Themenbereiche ausgebaut.

Mit Harald Wohlfahrt konnten die Initiatoren der „Meisterklasse“ einen der besten Drei- Sterneköche Deutschlands für das Projekt gewinnen. In seinem ersten Videokurs gibt Wohlfahrt neben gut verständlichen Anleitungen auch eine ganze Fülle an Wissen weiter – beginnend bei der Auswahl der Zutaten und Küchenutensilien über die fachgerechte Zubereitung bis hin zu den kleinen Kniffen und Tricks, die ein Gericht erst zu etwas Besonderem machen. Interessierte Einsteiger sowie ambitionierte Hobbyköche können viel von Wohlfahrt lernen und seiner Philosophie näherkommen – selbst Berufsköche dürfen Inspiration erwarten. Anders als bei TV-Kochshows bauen die Episoden aufeinander auf und können im jeweils eigenen Tempo absolviert werden. Dabei sind sämtliche Inhalte erstklassig produziert und sorgfältig zusammengestellt.

Die Idee hinter „Meisterklasse“ ist, das Können und Wissen der Meister unserer Zeit für alle Menschen zugänglich zu machen, die eine bestimmte Leidenschaft teilen. Hinter dem Projekt steht ein ganzes Team von Unternehmern, die von der US-amerikanischen Masterclass begeistert sind und das Format auf den deutschen Markt bringen möchten. „Wir sind unglaublich stolz, dass wir die Kochlegende Harald Wohlfahrt für dieses Projekt gewinnen konnten. Wichtig ist uns, Begeisterung zu wecken. Die Persönlichkeit des jeweiligen Mentors steht immer im Vordergrund, und unsere Kurse bieten Raum für Inspiration und ein Kennenlernen – denn das wünschen sich die Teilnehmer: Ihre Helden ganz authentisch zu erleben und auf unterhaltsame Weise von ihnen persönlich zu lernen“, so Geschäftsführer Michael Krasemann. Derzeit arbeitet das Team an einer Meisterklasse „Kreatives Schreiben“ sowie für Fotografie.

Auch Harald Wohlfahrt ist begeistert: „Mit Stolz kann ich sagen, dass meine ehemaligen Schüler zusammen bereits mehr als 80 Michelin-Sterne erkocht haben. Nach über 40 Jahren freut es mich sehr, mein Wissen nun auch über die Welt der Sterneküche hinaus zu teilen. Ich freue mich auf die ersten Teilnehmer und möchte jedem, der im Online-Kurs mit mir zusammen kochen will, Mut machen: Nichts ist schwer, wenn man mit Begeisterung bei der Sache ist.“

Der Videokurs „Meisterklasse“ mit Harald Wohlfahrt ist ab sofort unter www.meisterklasse.de zu finden. Er umfasst 25 Episoden, insgesamt 9 Stunden Lerninhalte und 19 Rezepte. Die Teilnahme kostet 89 Euro, wobei der Zugriff auf die Inhalte ohne zeitliche Begrenzung erhalten bleibt. Über die Plattform können Kurse auch an andere Personen verschenkt werden.

Mit einem Euro pro verkauften Kurs unterstützt Meisterklasse die Wasserprojekte des Vereins Viva con Agua in Äthiopien, um Schulen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Hier können Sie selbst spenden oder sich informieren: www.vivaconagua.org/index.htm?spende

