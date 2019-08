Karlheinz Hauser kocht zukünftig in Rastatt

Karlheinz Hauser, Spitzengastronom und 2-Sternekoch aus Hamburg, übernimmt mit der Hauser Collection GmbH ab Oktober 2019 das gesamte gastronomische Angebot des Mercedes-Benz Kundencenter Rastatt.

Karlheinz Hauser kocht jetzt für Mercedes

Ab Oktober 2019 bietet das Mercedes-Benz Kundencenter Rastatt allen Besuchern ein neues kulinarisches Premium-Highlight: Karlheinz Hauser, bekannt aus Fernsehsendungen wie „ARD Buffet“ und „ZDF-Küchenschlacht“ präsentiert als neuer Premium-Partner sein innovatives, Lifestyle orientiertes Health–Food Konzept „Poké You – Healthy Food by Karlheinz Hauser“ im Mercedes-Benz Kundencenterrestaurant. Zudem können Kunden in der Mercedes-Benz Lounge und Besucher im Rahmen von Events und vielfältigen Markenerlebnis-Angeboten Hausers hochwertige Küche erleben.

Der Betreiberwechsel wird zum 01.10.2019 stattfinden. Die offizielle Eröffnung wird direkt nach Abschluss der Umbauarbeiten erfolgen, die Anfang Oktober im Restaurant des Kundencenters starten. In dieser Zeit bleibt das Restaurant geschlossen, das Catering in der Mercedes-Benz Kundenlounge sowie das Veranstaltungscatering finden in gewohnter Weise statt.

Über das Mercedes-Benz Kundencenter Rastatt

Das Mercedes-Benz Kundencenter liegt direkt neben dem Mercedes-Benz Werk Rastatt. Täglich werden rund 250 Mercedes-Benz Pkw und smart von ihren neuen Besitzerinnen und Besitzern im Kundencenter Rastatt abgeholt. Ihnen wie auch allen anderen der jährlich 180.000 Besuchern bietet das Kundencenter mit rund 2.500 Werksführungen und über 100 verschiedenen Veranstaltungen pro Jahr viele Möglichkeiten, den Aufenthalt in Rastatt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Im April 2017 erweiterte das Mercedes-Benz Kundencenter Rastatt mit dem „A-Rock Driving Event“-Gelände – einem neuen Fahrerlebnis-Parcours und einer Eventfläche für Open-Air-Veranstaltungen – sein Angebot. Auf einem Gelände von rund 10.000 Quadratmetern haben Autobegeisterte und Kunden die Chance, Offroad-Abenteuer und die Assistenzsysteme des eigenen Fahrzeugs bei der Fahrzeugabholung zu erleben. 2018 haben rund 5.000 Besucher den „A-Rock“-Offroad-Parcours erfahren. Die Eventfläche ermöglicht Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 7.000 Besuchern und bietet alle logistischen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen zur Durchführung von Großveranstaltungen. Weitere Informationen unter: www.mercedes-benz.de/a-rock.

Mercedes Rastatt Kundencenter

Das Mercedes-Benz Werk Rastatt beschäftigt mehr als 6.500 Mitarbeiter und ist damit größter Arbeitgeber in der Region. Im globalen Mercedes-Benz Produktionsnetzwerk ist Rastatt das Lead-Werk für die Kompaktwagen-Fertigung weltweit. Hier werden die A-Klasse Limousine, A- und B-Klasse sowie der kompakte SUV GLA gebaut. Im Jahr 2018 sind in Rastatt mehr als 300.000 Fahrzeuge vom Band gelaufen. Zum Produktionsverbund der Kompaktwagen gehören weiterhin das Werk im ungarischen Kecskemét (A-Klasse, CLA, CLA Shooting Brake), der chinesische Produktionsstandort BBAC (GLA, A-Klasse L Limousine) sowie der finnische Auftragsfertiger Valmet Automotive (A-Klasse). Hinzu kamen im Jahr 2018 das Joint-Venture Produktionswerk COMPAS (A-Klasse Limousine) in Mexiko sowie das Werk im französischem Hambach. In Rastatt und in Hambach sollen künftig kompakte Mercedes-Benz Elektrofahrzeuge der Produkt- und Technologiemarke EQ vom Band laufen.

Karlheinz Hauser, Spitzengastronom und 2-Sternekoch aus Hamburg, übernimmt mit der Hauser Collection GmbH ab Oktober 2019 das gesamte gastronomische Angebot des Mercedes-Benz Kundencenter Rastatt.