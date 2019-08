René Klages ist neuer Küchenchef im Restaurant Le Faubourg

Im Restaurant Le Faubourg im Sofitel bringt René Klages neue Kreativität in die französische Gourmetküche. Stefan Winistörfer, General Manager des Sofitel Berlin Kurfürstendamm, freut sich sehr: „René Klages ist ein Gewinn für unser Restaurant. Gemeinsam mit Gastgeberin Andrea Sinner wird er im Le Faubourg moderne Kulinarik mit französischen Wurzeln servieren – ganz im Sinne unseres Konzeptes modern french, casual chic.“

Sofitel LeFaubourg-Lachs (©LeFaubourg-Chris-Schuff)

Im Le Faubourg setzt der neue Küchenchef auf Harmonie und Reduktion. „Ein Gericht ist dann perfekt, wenn es von allem Überflüssigen befreit wurde“, erklärt René Klages seinen Ansatz. „Im Le Faubourg möchte ich klaren Geschmack durch eine zeitgemäße und weltoffene Interpretation der französischen Klassik bieten.“ Der 31-Jährige, der als Küchenchef im Restaurant 17fuffzig im Bleiche Resort & Spa im Spreewald 2017 zum „Meisterkoch der Region“ gekürt wurde und dort einen Stern erkochte, möchte die Gäste am Kurfürstendamm für pure Genüsse begeistern. Nach einer Auszeit, die René Klages sich mutig nach dem Erfolg im 17fuffzig genommen hat, um frische Ideen zu entwickeln, sieht er seine Tätigkeit im Le Faubourg als langfristig. Wie ausgiebig er sich mit stimmigen Aromen beschäftigt hat, erkennt man an der neuen Karte im Le Faubourg. Mild geräucherter Lachs von Loch Duart mit kleinem Salat aus Ingwer, Radieschen und Zuckerschoten mit toskanischem Olivenöl oder Imperial Wachtel mit Takojaki, Foie gras und kleinem Gemüse sind auf der Karte. Immer stehen nicht mehr als drei sehr klare Aromen für den unverfälschten Geschmack der hochwertigen Zutaten.

Sofitel LeFaubourg-ReneKlages (©LeFaubourg-Chris-Schuff)

Als 26-Jähriger übernahm René Klages die Position des Küchenchefs im Restaurant Le Noir mit zwei Michelinsternen. Davor führten ihn seine Lehr- und Wanderjahre in eine Vielzahl ausgezeichneter Restaurants wie das Vendôme oder das Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken. Die Vertiefung und Auseinandersetzung mit Produkt und Handwerk war für die Findung seiner eigenen Linie essenziell. Dazu sagt Klages: „Ich denke, dass ich mit meinem Stil gut in das Le Faubourg passe und freue mich auf gemeinsame Jahre der Zusammenarbeit!“

Le Faubourg ist Montag bis Samstag von 12:00 bis 15:00 Uhr und von 18:00 bis 23:00 Uhr geöffnet. Reservierung unter +49 30 80 09 99 77 00 oder per E- Mail an lefaubourg@sofitel.com. Von Montag bis Freitag bietet das Restaurant einen Business-Lunch an. Beim Shoppinglunch am Samstag übernimmt Le Faubourg das Parkticket im Hotel.