Sternekoch Nicola Russo, The Mulia Bali

Sternekoch Nicola Russo vom Tosca Restaurant (1 Michelin Stern) Hongkong kocht jetzt im The Mulia, Bali: Jeden Freitag „Apericena“ Sunset Cocktails & innovative Degustationsmenüs im stylischen Restaurant & Bar „The Lounge“

The Mulia, Bali – The Lounge

Nicola Russo, der in Pisa geborene Starkoch des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Tosca Restaurant im Ritz Carlton Hong Kong, kocht jetzt im Restaurant & Bar The Lounge. Nicht nur Resort-Gäste des THE MULIA kommen in den Genuss Russos erlesener Küche. Das besondere Apericena Dinner d.h. Aperitivo & Cena (übersetzt Abendessen) ist im Restaurant The Lounge jeden Freitag auch für lokale Gäste buchbar. Zur Einstimmung wird ein Sunset Cocktail serviert, gefolgt von einem 6- oder 8-Gänge-Degustationsmenü. Ein umfangreiches Angebot an Weinen, der landestypische Service und der grandiose Meerblick runden den Genuss ab. Das Apericena im The Mulia ist die perfekte Mischung aus einem raffinierten Gourmet-Erlebnis und einem entspannten Abendessen.

Der italienische Starkoch hat sein Handwerk in einer Reihe von Sterne-Restaurants und Luxushotels auf der ganzen Welt perfektioniert, bevor er das kulinarische Zepter im Tosca übernahm. Unter seiner Leitung hat das italienische Gourmetrestaurant zwei Jahre in Folge seine Michelin-Sternebewertung beibehalten. In dieser Zeit ist Russo auch zu einem Aushängeschild der italienischen Küche in Hongkong geworden. Russo setzt auf innovative italienische Gourmetgerichte, die von seinen toskanischen Wurzeln und seiner gastronomischen Erfahrung inspiriert sind. Der leidenschaftliche Kajakfahrer und Marathonläufer verwendet gerne erlesene Zutaten und hat eine Leidenschaft für Meeresfrüchte.

Dieses neue Angebot erweitert das kulinarische Angebot von insgesamt elf Restaurants und Bars im balinesischen THE MULIA.

The Mulia, Bali – The Beach

Das Luxusresort „The Mulia“ auf der Trauminsel Bali direkt am exklusiven Nusa Dua Beach und Blick auf den imposanten Geger-Tempel bietet 111 Suiten sowie 108 luxuriöse Villen, die „Mulia Villas“, mit Privatpool und 24-Stunden-Butlerservice.

Elf Restaurants und Bars garantieren kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau von regionalen Köstlichkeiten bis hin zur asiatischen Gourmetküche.

Das „The Spa“ punktet mit holistischen Anwendungen, Wellness- Retreats, Behandlungen im einzigen Ice-Room der Region und Kursen von Yoga bis Pilates.

Eine weitläufige Badelandschaft aus insgesamt sechs Pools, ein Fitnesscenter, eine Tennisanlage sowie ein zwei Kiolmeter entfernter 18 Loch Golfplatz komplettieren das Angebot.

Das Highlight des Strandresorts ist der über zwei Kilometer lange Sandstrand mit Wassersportzentrum.

Seit der Eröffnung 2012 wurde „The Mulia“ mit über 50 Preisen ausgezeichnet, so wählte es der Condé Nast Traveller im Oktober im Rahmen seiner „Readers‘ choice awards“ zu einem der besten Resorts der Welt. Der Forbes Travel Guide prämierte „The Mulia“ zu einem der luxuriösesten Hotels weltweit, während „Travel + Leisure“ das Resort indiesem Jahr zum sechstbesten Hotel der Welt kürte.

