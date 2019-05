Kia Ora Kiwi Star: Patrick Pope-Moody

Ob Deutschland oder Neuseeland, Nachwuchsförderung in der Gastronomie ist überall ein Riesenthema. Nachdem mehrere Jahre lang deutsche Jungköche von Neuseelandhirsch auf die südpazifische Doppelinsel geschickt wurden, feiert dieses Jahr der Cervena Kiwi Star Premiere. Patrick Pope-Moody, ein mehrfach ausgezeichneter Jungkoch aus der Nähe von Wellington, ist Kiwi Star 2019 und verlässt seine Heimat, um ab dem 6. Mai für vier Wochen in den Sterne- und Spitzenrestaurants von Carmelo Greco* in Frankfurt, Wolfgang Becker** in Trier, Volker Drkosch* in Düsseldorf und Matthias Gleiß in Berlin zu kochen.

Neuseeland gilt als einer der spannendsten kulinarischen Hotspots der Welt. Ist Frankreich die Uroma in Sachen Historie des Essens, dann ist Neuseeland der energiegeladene Teenager, der seine Grenzen testet und gerade herausfindet, wer er eigentlich ist. Mit Einflüssen aus dem Vereinigten Königreich, der indigenen Maori-Kultur und dem polynesischen Raum ist Neuseeland ein Schmelztiegel, dessen aufregende Gastroszene sich durch große Kreativität und Produktfülle auszeichnet.

Kulinarisch-kreativer Nährboden

Das alles bietet ein unvergleichlich spannendes Umfeld für junge, neugierige und aufstrebende Köche wie Patrick Pope-Moody. Der mehrfach ausgezeichnete Demi Chef aus der neuseeländischen Hauptstadt ist der erste Kiwi Star, der von Cervena für vier Wochen nach Deutschland geschickt wird, um sich mit hiesigen Sterne- und Spitzenköchen auszutauschen und gemeinsam mit ihnen neue Ideen zu entwickeln. „Ich freue mich unglaublich über diese einmalige Chance“, so Patrick, den alle nur Paddy nennen. „Es ist eine große Ehre für mich, dass ich in den Küchen dieser herausragenden Köche arbeiten, lernen und mich einbringen darf.“

Einmal quer durch Deutschland

Das vierwöchige Kiwi-Star-Abenteuer beginnt am 6. Mai im Sternerestaurant Carmelo Greco in Frankfurt. „In einer Woche kann man als junger Koch viel lernen“, erklärt Greco. „Ich wünschte, ich hätte damals so eine tolle Möglichkeit gehabt.“ Ab dem 14. Mai steht Paddy bei Zwei-Sterne-Koch Wolfgang Becker in Trier hinter dem Herd, bevor es am 20. Mai bei Volker Drkosch in der besternten Gastrobar Dr. Kosch weitergeht. Den Abschluss der Tour bildet Berlin, wo der Kiwi Star vom 28. Mai an in der Küche des angesagten Kreuzberger Top-Restaurants Volt kochen wird. „Ich denke, Paddys Besuch wird eine spannende Bereicherung für uns werden“, sagt Küchenchef Matthias Gleiß. „Wir wollen ihm viel zeigen, aber auch von ihm lernen, und wir hoffen natürlich, dass er öfter mal für uns kocht.“

