Wer auf der Suche nach der perfekten Nudel ist, kommt an der Präfektur Kagawa, bekannt für seine „Sanuki Udon Nudeln“ nicht vorbei. Sie trägt den Beinamen Udon-Ken – Udon Präfektur, denn es gibt hier über 600 Udon-Restaurants, die höchste Anerkennung genießen. Um die besten Udons in Kagawa zu probieren, rufen Feinschmecker einfach ein Udon-Taxi, erkennbar an den riesigen Udon-Schalen auf dem Dach.

Udon Haus, Kagawa, Japan

Im Herbst 2018 öffnete das Udon House seine Pforten, in dem Besucherinnen und Besucher erfahren, warum die Sanuki Udon Nudeln der Stolz der Region sind. Angeleitet von Udon Spezialisten dürfen sie selbst Nudeln herstellen und lernen die verschiedenen Variationen und Beilagen kennen. Zum Abschluss genießen sie ihre Schale selbstgemachter Sanuki Udons. Zur Meisterklasse gehört auch eine Tour zu örtlichen Bauernhöfen und Produzenten. Während der Sakura-Saison kann der Kurs mit einem Ausflug zur ländlichen Kirschblüte in Kagawa verbunden werden. Das Udon House bietet auch Übernachtungsmöglichkeiten.

