Hobbykoch, bewirb Dich für die Keimling Kochshow

Der Rohkosthändler Keimling Naturkost plant ab Herbst 2019 eine eigene Kochshow auf YouTube sowie den Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Dafür wird aktuell ein Hobbykoch gesucht. Der neue Keimling-Star sollte eine Affinität zu gesunder, veganer oder zumindest vegetarischer Ernährung, Grundkenntnisse im Kochen und keine Scheu vor der Kamera haben.

Die Bewerbungsphase läuft noch bis 20. Mai, die Auswahl durch die Keimling-Community wird bis 7. Juni 2019 stattfinden. Alle Informationen finden sich unter www.keimling-kochshow.de.

Die Kochshow

Die Keimling Kochshow zeigt die Kompetenzen des Roh- und Vegan-Großhändlers: gesund, einfach, lecker. Die Gerichte, die gekocht werden, sind gesund, geschmackvoll und machen Spaß bei der Zubereitung. Geplant sind zunächst vier Kochshows, die monatlich auf dem YouTube Kanal des Unternehmens sowie den Social Media Kanälen gezeigt werden sollen. Insgesamt sind vier Drehtage eingeplant, die Mitte Juni bzw. Ende August stattfinden werden. Gedreht wird in Hamburg, der genaue

Drehort wird noch bekannt gegeben. Das Keimling Gesicht erhält eine Vergütung. Die Kochshow-Videos erscheinen monatlich von September bis Dezember 2019.

Bewerbungsablauf

Bewerben können sich Personen ab 18 Jahren, die eine Affinität zum Kochen und zu veganer Ernährung haben. Für den Auswahlprozess reichen die Bewerber ein maximal 5-minütiges Video ein, in dem sie ihr Lieblingsgericht und Rezept vorstellen und erläutern, warum sie mit Keimling Naturkost zusammenarbeiten wollen und warum sie ausgewählt werden sollten. Das Video wird über die Landing Page www.keimling-kochshow.de eingereicht. Nach Ende der Bewerbungsphase am 20. Mai werden die Finalisten von einem internen Gremium ausgewählt. Die Community entscheidet schließlich bis zum 07. Juni, wer der neue Keimling-Star sein wird.

Gesunde Ernährung in bester Bio-Qualität, das ist das Ziel von Keimling Naturkost seit 35 Jahren. Als kleiner Naturkostladen aus dem Boden gesprossen, gehört Keimling Naturkost heute zu den größten europäischen Vegan- und Rohkostversandhändlern. Das Sortiment umfasst alles, was für die tägliche Zubereitung von veganen Gerichten benötigt wird: Rezepte, Bio-Lebensmittel und Küchengeräte, für die leichte Zubereitung der veganen Gerichte. Alle Produkte werden ohne Palmöl hergestellt, sind frei von tierischen Erzeugnissen oder synthetischen Zusatzstoffen und viele sogar in Rohkostqualität. Neben den Produkten und Geräten ist auch für Inspiration in der Küche gesorgt: Eine große Auswahl an rohveganen Rezeptideen steht kostenfrei zur Verfügung (rohkost.de). Die Produkte passen zu einem zeitgemäßen und gesundheitsbewussten Lebensstil und helfen dabei, einen unkomplizierten Alltag zu leben. Die Keimling Naturkost Bio-Produkte stammen aus zertifiziert kontrolliertem Anbau und unterliegen strengen, unabhängigen Qualitätskontrollen.