Am 18. Mai ist es wieder soweit! Die Spreewood Distillers laden zum dritten Hoffest ein. Dieses Mal gibt es ein ganz besonderes Highlight: neben einer kostenlosen Whisky-Führung in der hauseigenen Brennerei, dem Kids Programm und Craft Cocktails gibt es dieses Jahr zum ersten Mal eine “Bottle your own Whisky”-Station. Außerdem wird es ein Live Painting der Streetart Künstler “Soulgrfx” und “Mr. 7” geben.

Spreewood Distillers Hoffest

Bottle your own Whisky

Im Zuge des Hoffestes dürfen die Gäste selbst aktiv werden. Die Spreewood Distillers werden drei unterschiedliche Fässer bereitstellen, in denen jeweils der gleiche Whisky ausgebaut wurde und an denen die Besucher eine Abfüllung und Etikettierung vornehmen können. Die Fässer sind vom Typ deutsche Napoleon-Eiche, amerikanische Eiche und Ex-Islay-Whisky-Fass. So kann sich der Hoffest-Besucher ein schönes Vergleichsset abfüllen.

Kein Fest ohne die passende Musik!

Für die musikalische Untermalung und die tosende Stimmung sorgen die Musiker von Flying Rockets und versprechen belebenden Rock’n’Roll und Swing.

World s Best Rye Whiskey

Vergangene Wochen erhielt der Stork Club Rye Whiskey von der renommierte Londoner Jury des „World Whiskies Awards 2019“ die Auszeichnung zum "World s Best Rye Whiskey“.

Drei Freunde fahren nach Brandenburg um ein Whiskey-Fass kaufen und kommen mit einer Destillerie nach Hause. So kurz und prägnant lässt sich die Geschichte der Gründer Sebastian Brack, Steffen Lohr und Bastian Heuser zusammenfassen.

60 Kilometer südlich von Berlin erstreckt sich die idyllische, einem Flussdelta gleichende Auenlandschaft des Spreewalds. Die Niederung mit ihrem einzigartigen Mikroklima bietet die beste Voraussetzung zur Reifung von Whiskey. Hier, inmitten eines Biosphärenreservats und umgeben von Roggenfeldern, befindet sich die 2003 gegründete und 2016 von den „Spreewood Distillers“ übernommene Spreewald-Destillerie im malerischen Dorf Schlepzig. Die Destillerie ist die erste 100% Rye Whiskey Destillerie Deutschlands.

