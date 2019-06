Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden am Vorabend der ProWein die 15. Meininger Awards Excellence in wine & spirit vergeben. Die Weinawards 2019 gingen an Christof Queisser (Rotkäppchen-Mumm), François Schenk (Schenk Holding), Banfi, Grupo Osborne, Roman

Niewodniczanski (Van Volxem) und Dr. Gaetano Marzotto (Santa Margherita).

Meininger Awards Excellence in wine & spirit

Vor rund 600 Gästen nahmen sechs bedeutende Persönlichkeiten aus der internationalen Weinbranche die Trophäen des 15. Meininger Award Excellence in wine & spirit in Düsseldorf entgegen. Gastgeber der Preisverleihung waren Andrea Meininger-Apfel und Christoph Meininger, beide geschäftsführende Gesellschafter des Meininger Verlags. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sprach das Grußwort.

Hans Werner Reinhard, Geschäftsführer Messe Düsseldorf, verwies in seiner Rede auf die „langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit dem Meininger Verlag: „Nur mit einem solchen Partner ist eine solche Erfolgsstory wie die ProWein möglich.“

Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und ehemalige Chefredakteurin von Meiningers Sommelier Magazin, verfolgt die Entwicklung des Awards seit den Anfängen und sagte in ihrem Grußwort: „Der Meininger Award Excellence in wine & spirit ist der Oscar der internationalen Weinbranche.“

Die Preisträger im Überblick:

Weinunternehmer des Jahres national: Christof Queisser, Rotkäppchen- Mumm

Weinunternehmer des Jahres international: François Schenk, Schenk Holding

Weinfamilie des Jahres: Banfi

Internationales Spirituosenunternehmen des Jahres: Grupo Osborne

Ehrenpreis der Jury: Roman Niewodniczanski, Van Volxem

Ehrenpreis für das Lebenswerk: Dr. Gaetano Marzotto, Santa Margherita

Weinunternehmer des Jahres national: Christof Queisser, Rotkäppchen- Mumm

Der Betriebswirt Christof Queisser steht Rotkäppchen-Mumm seit 2013 vor. Nur ein Jahr nach seinem Eintritt ins Unternehmen, schuf er mit dem Weinmischgetränk „Fruchtsecco“ eine für Rotkäppchen-Mumm völlig neue Kategorie. Der ehe- malige Handels-Manager bei Tengelmann setzte darauf, dass die Sektmarke Rot- käppchen auch für den Hugo-Trend tragfähig ist. Allein im zweiten Jahr der Markteinführung verkaufte das Unternehmen mehr als 16 Millionen Flaschen Fruchtsecco. Mit dem Kauf der führenden italienischen Prosecco-Manufaktur Ruggeri und der Öffnung des Unternehmens für Premium-Wein – durch ein Joint Ven- ture mit dem Haus Markgraf von Baden – bewies er das richtige Gespür für den Markt. Mit dem Zukauf des Bremer Wein- und Spirituosenhändlers Eggers & Franke 2018 landete Christof Queisser den aktuellsten Coup.

Weinunternehmer des Jahres international: François Schenk, Schenk Holding

François Schenk ist Inhaber von Schenk, eines der erfolgreichsten europäischen Wein- und Weinhandelsunternehmens. Geboren wurde er in Rolle am Genfersee, wo er auch heute wieder lebt. Er genoss eine exzellente Ausbildung und erlernte die Weinbranche von der Pike auf, war in Changins an der Weinhochschule in der Schweiz und an der Universität in Davis in Kalifornien. Er erfüllt damit die Vision des Unternehmensgründers, der sich vor 125 Jahren das Ziel setzte, aus der Schweiz heraus ein Weinhandelsunternehmen mit internationalem Format zu schaffen. Heute gibt François Schenk der Schenk-Gruppe wesentliche Impulse, um zu bewahren, was aufgebaut wurde, weiterzuentwickeln und das Unternehmen in die Zukunft zu führen.

Weinfamilie des Jahres: Banfi, Montalcino

Banfi wurde 1978 von den italienisch-amerikanischen Brüder, John und Harry Mariani, gegründet. Amerikanischer Unternehmergeist und ausgefeilte italienische Weinkunst prägten das Unternehmen von Beginn an. Mit wissenschaftli- chen Methoden trimmt Castello Banfi seine Produkte auf höchste Qualität. Heute ist Banfi bekannt für Weine, die sich ihrer Herkunft verpflichtet fühlen und be- rühmt für seine Flaggschiffe, die Brunelli „Poggio all’Oro“ und „Poggio alle Mura“, Dauerabonnenten auf Maximalbewertungen. Castello Banfi hat auch früh an nachhaltigen Arbeitsweisen gearbeitet, stetig auf Reduktion der verwendeten Energie hingearbeitet und die Biodiversität in den Weinbergen gefördert. Darüber hinaus wurde das Weingut 2005 als weltweit erstes Weingut nach SA 8000 für Ethik und Arbeitsbedingungen zertifiziert. Castello Banfi wird getragen vom individuellen Tatendrang der Familie Mariani.

Internationales Spirituosenunternehmen des Jahres: Grupo Osborne

Die Grupo Osborne ist seit fast 250 Jahren eine spanische Institution. Inzwischen leitet mit Ignacio Osborne Cólogan die sechste Generation der Osbornes das Unternehmen. Die Osborne-Gruppe hat weltweit 900 Mitarbeiter und ist mit ihren Marken in mehr als 50 Ländern aktiv. Jährlich 3000 Sonnenstunden lassen im Weingut Malpica die Trauben wachsen, die als Basis für die Spitzenqualität der Sherrys, Portweine, Weine und Brandys dienen. Der schwarze Stier – Markenlogo von Osborne und Nationalsymbol Spaniens – ziert heute nicht nur edle Getränke und Spezialitäten, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment aus Kleidung und Accessoires und inspiriert immer wieder zeitgenössische Künstler wie Keith Haring.

Ehrenpreis der Jury: Roman Niewodniczanski, Van Volxem

„Der Ehrenpreis der Jury geht immer an einen Menschen, der auf seine ganz ei- gene Art Besonderes geleistet hat, der durch sein persönliches Engagement dazu beigetragen hat, unsere Weinwelt ein Stück besser zu machen“, begründet die Jury das Ergebnis. Roman Niewodniczanski von Van Volxem geht es kompromiss- los um Qualität. Von Anfang an wollte er an die große Tradition der Saar-Rieslinge anknüpfen, die einst mehr als die teuersten Bordeaux‘ kosteten. Der Goldberg in Wawern ist einer dieser Juwelen, die er wieder zum Glänzen bringt. Alte Lagen wie Gottesfuß, Altenberg und Volz sind weitere Asse in Van Volxems Spitzenblatt. Niewodniczanski verhilft ihnen – zusammen mit seinem Gutsdirektor Dominik Völk – zu neuem Glanz, arbeitet akribisch daran, aus den im Schnitt 35 Jahre alten Reben das beste Ergebnis zu gewinnen. Die spektakulärsten Weine bringen bis zu 100 Parker-Punkte.

Ehrenpreis für das Lebenswerk: Dr. Gaetano Marzotto, Santa Margherita

Gaetano Marzotto gehört zu den maßgeblichen Pionieren im italienischen Winebusiness. Unter seiner Führung hat Santa Margherita seine Position als Pionier der italienischen Wein- und Genusskultur ausgebaut. Heute stehen unter dem Dach des Unternehmens zehn bekannte Weingüter aus sechs klassischen italienischen Weinbauregionen: Torresella, Kettmeir, Ca‘ del Bosco, Cà Maiol, Lamole di Lamole, Tenuta Sassoregale, Vistarenni, Terreliade, Cantina Mesa und Santa Margherita. Täglich werden 55.000 Santa-Margherita-Flaschen entkorkt und rund 20 Millionen Flaschen jedes Jahr in 90 Länder verkauft. Neben dem Wein ist die Unternehmerdynastie Marzotto über die Zignago-Holding seit fast 30 Jahren an Hugo Boss beteiligt. Die Jury sagt: „Der Name Marzotto steht für Pioniergeist, für Tradition, für Qualitätsbewusstsein, für Nächstenliebe und – nicht zuletzt – für ehrgeizige Ziele.“



Der 1903 in Neustadt an der Weinstraße gegründete Meininger Verlag ist einer der ältesten deut- schen Fachverlage, geführt in vierter Generation von Andrea Meininger-Apfel und Christoph Meinin- ger. Das Unternehmen hat sich insbesondere auf die Wein- und Getränkebranche spezialisiert und ist mit seinem Portfolio europäischer Marktführer im Weinbereich. Neben bekannten Fachzeitschrif- ten veranstaltet das Unternehmen Messen, Branchenveranstaltungen sowie Fachkongresse. Inter- national hat sich der Meininger Verlag einen erfolgreichen Namen gemacht mit dem Großen Interna- tionalen Weinpreis MUNDUS VINI. Darüber hinaus führt das Medienunternehmen weitere Weinwettbewerbe durch wie Best of Riesling, Meiningers Deutscher Sektpreis und Meiningers Rotweinpreis.

