Der perfekte Negroni Cocktail

Salvatore Calabrese führt exklusive Cocktail Masterklasse im Brown’s Hotel, London, ein

Zur Feier des hundertjährigen Negroni Cocktails, bietet das Brown’s Hotel in London eine private Lehrstunde mit Salvatore Calabrese an. Die Teilnehmer werden vom weltberühmten Barkeeper in London in die Geheimnisse des perfekten Negronis eingeführt.

Salvatore Calabrese – Master des perfekten Negroni

Negroni ist ein klassischer aus Italien stammender Cocktail mit bitter-süßem Geschmack. Er hat es geschafft, seit der Kreation des Grafen Camillo Negroni im Jahr 1919 in Florenz, sich zum weltweiten Klassiker zu etablieren. Während der exklusiven Meisterklasse nimmt Calabrese die Gäste mit auf eine Reise zur Herstellung des perfekten Negronis. Sie beinhaltet die Geschichte des Cocktails, gefolgt von einer Demonstration, wie man das Getränk herstellt. Der Cocktail besteht aus einer perfekten Mischung aus einem Drittel Wermut, Gin und Bitter, die den Cocktail charakterisieren. Eine Auswahl köstlicher Canapés runden die Meisterklasse ab.

Die Magie des perfekten Negronis wird am 8. Mai 2019 in London im Brown’s Hotel angeboten. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Datum: 8. Mai 2019, Zeit: 18:30 – 20:00 Uhr im Niagara Room

Preis: £50 pp. inkl. MwSt.

Buchbar über Aria Gianquitto, agianquitto@roccofortehotels.com

Brown’s Hotel ist Londons erstes Hotel, das 1837 in der Albemarle Street eröffnet wurde. Seit der Eröffnung hat sich das Hotel zu einem der berühmtesten Londons entwickelt und hat geschätzte Gäste beherbergt, von den Royals bis zum Präsidenten. Das Brown’s Hotel verfügt über die charakteristische Donovan Bar, die den Namen dem legendären Fotografen der 1960er Jahre, Terence Donovan, zu danken hat; Beck at Brown’s, ein Restaurant mit italienischer Küche des drei Michelin-Sterne Kochs, Heinz Beck. Das Hotel bietet 115 zeitgenössischen Zimmer und Suiten, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Stil und Raffinesse finden, mit eleganten Stoffen und Möbeln, die durch Farbakzente aufgehoben sind.

Salvatore Calabrese ist einer der weltweit führenden Barkeeper und ehemaliger Präsident der Bartender’s Guild in Großbritannien. Seit mehr als vierzig Jahren stellt er Getränke in Top-Hotels, privaten Mitgliederclubs und exklusiven Cocktailbars her.

Rocco Forte Hotels wurde 1996 von Sir Rocco Forte und seiner Schwester Olga Polizzi gegründet und ist eine Sammlung von 11 individuellen Hotels und Resorts. Alle Hotels sind auf ihre Weise Sehenswürdigkeiten – alte oder neue – und befinden sich in wundervollen Gebäuden in außergewöhnlicher Lage. Unter der Leitung einer Familie, die bereits in vierter Generation in der Hotellerie tätig ist, eint alle Häuser der unverwechselbare Serviceansatz, ihren Gästen das bestmögliche Erlebnis in der jeweiligen Stadt und Umgebung zu gewährleisten.

Die Rocco Forte Hotels umfassen: Hotel de Russie, Rom; Hotel Savoy, Florenz; Verdura Resort, Sizilien; The Balmoral, Edinburgh; Brown’s Hotel, London; The Charles Hotel, München; Villa Kennedy, Frankfurt; Hotel de Rome, Berlin; Hotel Amigo, Brüssel; Hotel Astoria, St Petersburg; Assila Hotel, Jeddah.

2019 werden das Hotel de la Ville, Rom, die Masseria Torre Maizza, Apulien, und das Westbund Hotel, Shanghai, und im Jahr 2020 wird die Villa Igiea in Palermo, Sizilien eröffnet.

www.roccofortehotels.com