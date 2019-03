Berliner Sühring Zwillinge auf Platz 3 in Asien!

Die neue OAD Liste Top 100 Asien ist raus. Die Berliner Thomas und Mathias Sühring belegen jetzt den dritten Platz mit ihrer deutschen Küche in Bangkok!

Sühring auf Platz 3 der 100 Besten in Asien



Auf Platz eins steht das Ultra-Violet, das ultra-coole, aber schweineteure Konzept des Franzosen Paul Pairet in Shanghai. Platz zwei belegt Robuchon in Macau und auf Platz vier ist das The Eight aus Macao.

Der dritte Platz für die deutsche Küche der Sührings ist eine Sensation! Selten, dass deutsche Küche international so gewürdigt wurde.

Insgesamt hat die renommierte OAD Liste 200 Restaurants empfohlen

Asiens 200 beste Restaurants: http://www.opinionatedaboutdining.com/2019/asia.html

Das Restaurant Sühring – Platz 3 in Asien für die Berliner

Unser Besuch im Sühring

Glückwunsch, Mathias und Thomas Sühring!