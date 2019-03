Michelin Guide Kroatien 2019

Zwei neue Sternerestaurants und vier neue Bib Gourmand Adressen im Michelin Kroatien 2019

Michelin präsentiert die neue Auswahl des MICHELIN Kroatien 2019 Guides. Diese dritte Ausgabe umfasst insgesamt 64 Restaurants im ganzen Land.

Michelin

In diesem Jahr erhält das Restaurant Noel in Zagreb einen MICHELIN-Stern. Dort arbeitet Küchenchef Goran Kočiš, der eine sehr präzise Technik in Kombination mit einem internationalen Touch anwendet, eine moderne mediterrane Küche kreiert, die in einer entspannten Atmosphäre serviert wird. Besonderes Augenmerk wird auf das Wine-Pairing der Gerichte gelegt, da die große Auswahl der Weinkarte vom Sommelier, der auch Mitinhaber des Restaurants ist, vorgeschlagen wird.

In Lovran, Istrien, wurde auch das Restaurant Draga di Lovrana mit einem Stern ausgezeichnet. In dieser Einrichtung bietet der junge und talentierte Küchenchef Deni Srdoč eine Küche, die subtil von der französisch-italienischen Technik beeinflusst ist. Die Gerichte werden aus lokalen Produkten hergestellt, um die Produzenten und Fischer von Kvarner zu unterstützen. Das Ergebnis ist eine zeitgemäße Küche mit einer persönlichen Note des Küchenchefs.

Neben diesen neuen Auszeichnungen behalten auch die 3 Restaurants, die bereits einen MICHELIN-Stern hatten, diese Auszeichnung: Monte in Rovinj, 360 in Dubrovnik und Pelegrini in Šibenik.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Führer, kommentiert die Auswahl des MICHELIN-Führers Kroatien 2019 wie folgt: „Diese Auswahl spiegelt das Potenzial der kroatischen Gastronomieszene wider, die von vielfältigen Einflüssen genährt wird. Von den Aromen des Mittelmeers in Dalmatien bis zu den italienischen Einflüssen in Istrien, über die slawischen Spuren von Zagreb und Slawonien, hat die kroatische Küche eine einzigartige kulinarische Identität.

Zur Auswahl 2019 gehören auch 4 Restaurants, die die Auszeichnung Bib Gourmand erhalten haben, die von MICHELIN-Inspektoren an Betriebe vergeben wird, die ein qualitativ hochwertiges Menü mit Vorspeise, Hauptgericht und Dessert für weniger als 35 Euro (260 HRK) anbieten. Diese Restaurants sind Batelina in Banjole, Konoba Vinko in Šibenik und Agava und TAČ in Zagreb.

Die neue Auswahl des Leitfadens MICHELIN Kroatien 2019 wird um insgesamt 7 Restaurants erweitert, von denen sich 4 in Zagreb befinden: Pod Zidom, TAČ, Tekka und Zeit, was die Dynamik der Hauptstadt widerspiegelt, die ein vielfältiges gastronomisches Angebot mit unterschiedlichen Einflüssen bietet und deren Rohstoff frische Produkte sind.

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers beobachteten eine positive Entwicklung der kroatischen Auswahl im Jahr 2019, mit einer Erhöhung der Standards in Großstädten und Touristengebieten sowie in Küstenregionen, wo Gerichte mit lokalen Fischprodukten vorherrschen und mediterrane Techniken vorgeschlagen werden.

Michelin Guide Kroatien 2019