Alila Manggis auf Bali eröffnet sein neues Surya Wellness Center

Das Alila Manggis startet gesund ins neue Jahr und eröffnet im Februar sein neues Surya Ocean Front Wellness Center. Surya bedeutet im Sanskrit ‚Sonne‘ und ist vom Surya Namaskar, auch Sonnengruß genannt, inspiriert. Die Asanas wird häufig morgens praktiziert, um den Tag zu begrüßen und Kraft und Energie zu tanken. Passend dazu bietet das neue 100 qm große Yoga-Studio an der Ostküste Balis einen wunderschönen Panoramablick auf den Sonnenaufgang.

Alila Manggis

Das Studio bietet zu jeder Tageszeit eine moderne, geräumige, anmutige und ruhige Umgebung für das ganzkörperliche Streben nach Wohlbefinden, welches durch drei neue speziell entwickelte Wellnessangebote unterstützt werden soll. Gästen soll geholfen werden, zu einem ausgewogeneren, gesünderen Lebensstil zu finden und Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Alila Signature Yoga Retreat

Dieses monatliche 6D/5N-Programm kombiniert körperliche und geistige Entgiftungs- und Verjüngungspraktiken und umfasst einen integrierten Wellnessansatz, der darauf abzielt zu entspannen, zu reparieren und wiederherzustellen.

Gäste erhalten einen individuell angepassten Plan von Bewegungs- und Achtsamkeitsaktivitäten, die sich auf die Grundprinzipien von Heil- und Hatha-Yoga, Meditation und Tai-Chi beziehen und auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Spa- und Schönheitsverjüngungskuren beinhalten. Das Alila Signature Yoga Retreat bietet Gästen zudem eine ausgewogene, gesunde Gourmetküche und vitaminreichen Drinks – hier ist alles darauf ausgerichtet, das Wohlbefinden der Gäste von innen heraus zu fördern und deren persönliches Energieniveau zu optimieren.

Das Alila Signature Yoga Retreat wird von der international renommierten, zertifizierten Yogalehrerin Ami Effendy geleitet, die in Mond-, Sonne- und Feuer- Yoga, Tantra Shakti- , Nidra- und Kundalini Kriya Yoga ausgebildet ist. Das Ziel von Ami ist einfach: die 5.000 Jahre alte Yoga-Tradition mit den Gästen als eine Geisteswissenschaft zu teilen, die sowohl auf der Matte, als auch im Alltag zu persönlichem Höchstpotenzial verhelfen soll.

Die nächsten Retreats sind für den 24. bis 29. März und 24. bis 29. April 2019 geplant. Für weitere Informationen:

https://www.alilahotels.com/manggis/offers/alila-signature-yoga-retreats

Self-Styled Wellness Getaway

Für diejenigen, die es vorziehen, einen Wellness-Escape in ihrem eigenen Tempo und zeitunabhängig zu genießen, ist das Selfstyle Wellness Getaway Arrangement mit seinen individuell angepassten Wellnesszielen die beste Wahl. Während des Aufenthaltes im Alila Manggis können Gäste mit diesem Arrangement jederzeit nach Belieben das unvergleichliche Wellness-Angebot des Resorts genießen.

Das Programm ist das ganze Jahr über verfügbar und umfasst ein besonders großes Angebot an Spa-Therapien und „Take whenever you need"-Wellness-Küche sowie einen unbegrenzten Zugang zu den täglichen Wellness-Aktivitäten des Resorts im Surya und innerhalb der Alila Experiences. Für den „entspannteren" Wellness-Reisenden bietet es die perfekte Balance zwischen sportlichem Streben nach Gesundheit und Wohlbefinden sowie urlaubsorientierter Entspannung und Wellness.

Host Your Own Retreat at Surya

Das Surya bietet außerdem Raum zur kreativen Entfaltung externer Wellnesspraktiker, die ein privates Wellness-Event oder Retreat durchzuführen möchten. Drittveranstalter können die Fläche ganz oder teilweise mieten, um ihr eigenes Programm zu betreiben, sei es für einige Tage, mehrere Wochen oder einen ganzen Monat.

Mit den neuesten Achtsamkeitslehren, ausgewogener Küche, Spa- und Beauty-Therapien und Bewegung in einer paradiesischen Umgebung bietet das Surya im Alila Manggis den idealen Ort, um alle Neujahrsvorsätze für einen gesünderen Lebensstil in die Tat umzusetzen.

https://www.alilahotels.com/manggis

