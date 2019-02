Team vom Casa Caminada kocht im Gasthaus am Brunnen

Von Fürstenau nach Valendas geht es ab dieser Woche für die Küchencrew um Mathias Kotzbeck vom Casa Caminada. Da das Bündner Gasthaus von Andreas Caminada noch bis Ende April für die Instandsetzung nach einem Wasserschaden geschlossen bleibt, nutzt das Team die Zeit für ein siebenwöchiges Gastspiel bei Matthias Althof im historischen Bergdorf.



Kuechenchef Mathias Kotzbeck (mitte vorne) und Michael Vogel vom Casa-Team übernehmen die Küche im Gasthaus am Brunnen für ein Gastspiel (c) Gaudenz Danuser

«Herausforderungen in etwas Gutes ummünzen – das mag ich besonders», verrät Andreas Caminada, Gastgeber vom Casa Caminada. «Umso mehr freue ich mich, dass wir die Zeit bis zur Wiedereröffnung unseres Gasthauses in Fürstenau nun sinnvoll überbrücken können, indem wir unseren Kollegen Matthias Althof und seine Frau Elvira mit unserem Küchenteam im Gasthaus am Brunnen unterstützen.» Bis zum 31. März kochen Mathias Kotzbeck und Michael Vogel regional geprägte Gerichte aus dem Casa Caminada in Valendas.

Das Gastspiel der Fürstenauer ist ein Win-Win für beide Gasthäuser. «Für uns ist es grossartig, weil wir unseren Gästen damit eine schöne Alternative für die Schliesszeit bieten können», erläutert Andreas Caminada. «Aber besonders rund wird das Ganze, weil ich von Matthias Althof wusste, dass bei ihm eine Knie-OP ansteht. Als Küchenchef sucht man dann natürlich nach einer guten Lösung für die Regenerationszeit, damit die Küche nicht kalt bleiben muss. Jetzt haben wir die Chance, ihm den Rücken frei zu halten, während er in Ruhe wieder auf die Beine kommen kann.»

Mathias Kotzbeck freut sich über die Zwischenstation als Gastkoch in Matthias Althofs Küche. «Wir danken unseren Gastgebern ganz herzlich für das Vertrauen», so der 25-jährige Küchenchef vom Casa Caminada. «Unsere Küche lebt von den besten Produkten der Region und traditionellen Bündner Rezepten. Genau das haben wir auch für unsere Gäste in Valendas auf die Karte gesetzt: Pizzoccheri, Ravioli mit Schmorbraten oder gedörrten Birnen, Forelle mit Rote Bete und gutes Fleisch wie knuspriger Schweinebauch, Reh oder Kalb.» Gastgeberin Elvira Solèr Althof und ihr Team vom Gasthaus am Brunnen werden wie gewohnt für den täglichen Service zum Mittag- und Abendessen sorgen.

Das Gasthaus am Brunnen liegt am historischen Dorfplatz im Bergdorf Valendas und wurde wie das Casa Caminada vom Bündner Architekten Gion A. Caminada renoviert und ausgebaut. Das Restaurant hat von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.4

