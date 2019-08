Oneworld Airline Allianz mit vielen Neuerungen

Zum 20-jährigen Bestehen von oneworld präsentiert die globale Airline-Allianz große Vorteile für Kunden und Fluggesellschaften.

Digitale Revolution: Kunden, die auf Anschlussflügen mit oneworld-Fluggesellschaften fliegen, können ab diesem Jahr schrittweise einchecken, Bordkarten erhalten, Gepäck verfolgen, Flugaktualisierungen erhalten und zusätzliche Dienstleistungen über die App oder Website ihrer bevorzugten Fluggesellschaft bezahlen.

Größere Kundenzufriedenheit: Unter der Marke oneworld betriebenen und verwalteten Airport Lounges sollen an wichtigsten Flughäfen eingeführt werden und mehr Platz und Service bieten.

British Airways ist der Führer bei Oneworld

Mehr Mitgliedsgesellschaften: Royal Air Maroc wird 2020 beitreten und Fiji Airways wird im nächsten Monat als erster oneworld Connect-Partner vollständig implementiert, wodurch das Allianz-Netzwerk auf 1.100 Ziele in 180 Gebieten erweitert wird.

Marke des 21. Jahrhunderts: Neue oneworld-Marktpositionierung vorgestellt, die frisch, zeitgemäß und umfassender ist und die Vielfalt der Mitgliedsgesellschaften der Allianz und ihrer Kunden widerspiegelt, mit dem Slogan „Travel Bright“ – und einer neuen Website. Die CEOs der oneworld-Mitglieder trafen sich in London, um radikale Veränderungen der globalen Allianz anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Allianz zu präsentieren.

Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Wert, den oneworld seinen Kunden und seinen Mitgliedsgesellschaften bietet, bis in das dritte Jahrzehnt hinein zu steigern und gleichzeitig die erheblichen Veränderungen auf dem Markt und in der Branche seit dem Start von oneworld am 1. Februar 1999 zu berücksichtigen.

Die Neugestaltung von oneworld umfasst:

Eine neue digitale Oneworld-Plattform, die im Zuge der schrittweisen Einführung das Kernversprechen der Allianz, die nahtlose Konnektivität für Kunden, die auf Reisen mit mehreren Sektoren und mehreren Fluggesellschaften fliegen, über die mobile App oder Website ihrer bevorzugten Mitgliedsgesellschaft zum Leben erwecken wird – ohne zusätzliche Apps herunterladen oder weitere Anmeldeinformationen eingeben zu müssen.

Eine zunehmende Anzahl von Kooperationsprojekten an einer Reihe von wichtigen Flughäfen auf der ganzen Welt – mit dem Ziel, noch in diesem Jahr die erste oneworld Lounge zu präsentieren.

zu präsentieren. Ein neuer Ansatz für den Vertrieb von Unternehmen, der es oneworld ermöglicht, viel schneller auf Anfragen nach Allianzverträgen zu reagieren, die derzeit 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für die Mitgliedsgesellschaften generieren. Seit Beginn der Erprobung des neuen Verfahrens vor sechs Monaten ist der Umsatz um 10 Prozent gestiegen. Dutzende der weltweit größten multinationalen Konzerne haben mit der Allianz Firmenabkommen abgeschlossen und nicht nur eine Reihe einzelner Airline-Deals.

Ein überarbeiteter Prozess zur Suche nach potenziellen neuen Mitgliedern. Die erste Fluggesellschaft, die sich daraufhin anschließt, wird Royal Air Maroc im nächsten Jahr sein – oneworld’s erster Vollmitglied seit sechs Jahren und sein erster aus Afrika.

Die erste neue Mitgliederplattform der Allianz, oneworld connect – entwickelt für kleinere, regionale Fluggesellschaften – mit dem Einstieg von Fiji Airways als erster oneworld connect Partner, der bis Ende nächsten Monats abgeschlossen sein wird. Die Gespräche mit anderen Fluggesellschaften aus Amerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, die an einer Unterzeichnung interessiert sind, schreiten voran und ermöglichen es der Allianz, ihre Flügel weltweit noch weiter auszudehnen.

Diese Veränderungen spiegeln sich in einer völlig neuen Markenpositionierung für oneworld wider, die die Passagiere zu „Travel Bright“ ermutigt – komplett mit einer neuen oneworld.com-Website, die beide heute vorgestellt wurden.

Was die CEOs sagen

sagte oneworld CEO Rob Gurney: „In den zwei Jahrzehnten seit der Einführung von oneworld haben sich das Industrie- und Konsumverhalten grundlegend verändert. Die meisten unserer Mitgliedsgesellschaften sind einer umfassenden Umstrukturierung durchlaufen. Einige haben sich zusammengeschlossen. Als oneworld zum ersten Mal startete, bot kaum eine Fluggesellschaft Online-Buchungen an. Smartphones waren in der Zukunft. Social Media gab es nicht. Die Flugpreise beinhalten alles. Low-Cost-Carrier steckten noch in den Kinderschuhen.

„Seitdem sind die globalen Allianzen in Bezug auf die Mitgliedschaft stark gewachsen, aber um ehrlich zu sein, haben die Allianzen es versäumt, mit den Veränderungen Schritt zu halten, die ihre Mitglieder, die Branche insgesamt und der Markt erlebt haben. Bei oneworld gleichen wir das aus. Zu Beginn unseres dritten Jahrzehnts erleben wir einen radikalen Wandel mit einer Vielzahl neuer Initiativen, um die Relevanz der Allianz für unsere Mitgliedsgesellschaften und unsere Kunden weiter zu stärken“, fügte Alan Joyce, Chairman des Verwaltungsrats und CEO der Qantas Group, hinzu: „Qantas war eine der Fluggesellschaften, die vor 20 Jahren Oneworld gegründet hat und wir haben gesehen, wie sie sich zur führenden Allianz am Himmel entwickelt hat….“.

„In gewisser Weise repräsentiert oneworld ein Team von Konkurrenten, da mehrere Mitglieder in verschiedenen Regionen direkte Konkurrenten sind. Seit zwei Jahrzehnten ist es gelungen, die besten Carrier, Lounges, Vielfliegerprogramme und Netzwerke zusammenzubringen, die den Menschen ein viel reibungsloseres Reiseerlebnis bieten.“

www.oneworld.com