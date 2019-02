Internationale Spitzenköche, exzellente Speisen und herausragende Weine – in der Woche vom 5. bis 13. Mai zelebriert das VILA VITA Parc das nur alle zwei Jahre stattfindende Gourmet-Festival VILA VITA Fine Wines & Food Fair. In den Restaurants des Resorts, dem Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant Ocean und dem Fine-Dining-Restaurant Atlântico, finden jeden Abend exklusive Dinner-Events statt. Zu unterschiedlichen Themen kreiert Zwei-Sterne-Koch Hans Neuner (Ocean Restaurant) zusammen mit international renommierten Köchen Menüs auf höchstem Niveau. Aus Deutschland begrüßt das VILA VITA Parc in diesem Jahr Drei-Sterne-Koch Christian Bau (Victor’s Fine Dining, Deutschland) und Zwei-Sterne-Koch Karlheinz Hauser (Süllberg, Deutschland). Eröffnet wird das Acht-Tage-Programm am 5. Mai erstmals mit einem portugiesischen Barbecue (Portuguese Assado), das auf der resorteigenen Farm und Weingut Herdade dos Grous (Alentejo) stattfindet. Höhepunkt des kulinarischen Gipfeltreffens ist die Küchenparty am 11. Mai. Bis zu 500 Gäste haben an diesem Abend Gelegenheit, die Kreationen von bis zu 15 namhaften Küchenchefs und Winzern zu verkosten. www.finewinesfoodfair.com