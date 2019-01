Chinesisches Neujahr in Berlin

Mit viel Tradition und echter chinesischer Kochkunst feiert das Vox Restaurant am 24. Januar 2019 mit einem Gala Dinner das chinesische Neujahrsfest – zubereitet von chinesischen Meisterköchen aus Chengdu, der Provinzhauptstadt von Szechuan. In diesem Jahr wird damit auch die 25-jährige Städtepartnerschaft Berlin-Peking eingeläutet, zu der vom 24. bis 27. Januar ein großes Fest auf dem Potsdamer Platz veranstaltet wird.

Vox Grand Hyatt Berlin Küchenteam

Die zehn Spitzenköche aus Chengdu, darunter He Guozheng, Wang Qinrui und Zhu Yuanging, bereiten gemeinsam mit dem Vox-Küchenteam am 24. Januar 2019 um 19 Uhr ein Gala Dinner im Vox Restaurant zu und servieren dort vom 25. bis 27. Januar authentische, traditionelle chinesische Gerichte in der Showküche. Guozheng ist in achter Generation ein sogenannter „Wissensträger“ der traditionellen Zubereitung des Gerichts „Chen-Mapo-Doufu“, das auch Teil des Gala Menüs sein wird. Wang Qinruis Gerichte gehören in China zum immateriellen Kulturerbe. Yuanging stellte seine Kochkunst bereits beim G20-Gipfel und in zahlreichen Ländern Nordeuropas, Südamerikas und Südostasiens vor.

Gala Dinner im Vox am 24. Januar 2019 um 19.00 Uhr

Das sieben-gängige Gala Menü kostet 139 € pro Person inklusive korrespondierender Getränke.

1. Tianfu-Dreierlei

*Fuqi Feipian – dünn geschnittenes Rindfleisch mit Szechuan-Gewürzen *Knusprige Fischstäbe – abgeschmeckt mit Lauchöl

*Eingelegtes Gemüse – zart-frisch und salzig umami im Geschmack

2. Klare Zhuyeqing Suppe, serviert mit knusprig gebackenen Rinder-Teigtaschen

3. Eisbein geschmort nach Dongpo-Art

Eine Kreation des Schriftstellers und Dichters Su Dongpo aus dem 11. Jahrhundert und seit Generationen überliefert

4. Pikantes Huhn nach Gongbao-Art. Pikantes zartes Hühnerfleisch mit Erdnüssen, kurz angebraten

5. Mapo-Tofu nach Chen-Art. Zarter Tofu mit Rinderhack, serviert mit Reis

6. Shuijiao nach Zhong-Art

Chinesische Maultaschen gefüllt mit feinem Schweinehack, angerichtet mit Chili-Knoblauch Öl

7. Klebreisbällchen im Panda-Stil

Gefüllte Klebreisbällchen mit saftig-süßen Aromen nach dem Rezept des berühmten Restaurants „Lai-Tangyuan“ in Chengdu

Spezielle Chinesische Gerichte im Vox Restaurant vom 25. – 27. Januar 2019

Die Spitzenköche aus Chengdu sind die Koch-Experten für alle Spezialitäten der Szechuan-Küche. Die zehn Meister ihres Faches sind in China sehr bekannt, nahmen an zahlreichen TV- Kochsendungen teil, kochten beim G20-Gipfel und reisen immer wieder ins Ausland, um andere Kulturen von der Szechuan-Küche zu begeistern. Die Szechuan-Küche ist zusammen mit der kantonesischen Küche weltweit bekannt und steht besonders für Schärfe und Aroma. Im Vox werden die Köche folgende Speisen zubereiten: Paocai, eingelegtes Gemüse nach Szechuan-Art, Hühnerbrühe mit zartem Hühnerfilet zu Tofu geformt, Mapo-Tofu nach Chen-Art, zartes Hühnerfleisch nach Gongbao-Art, Klebreisbällchen im Panda-Stil.

Den Gourmet-Abend zum chinesischen Neujahrsfest präsentieren die Köche im Vox gemeinsam mit der Eventagentur Acksteiner Events, dem Verein Forum Neue Seidenstraße e.V., und dem Chinesischen Kulturzentrum Berlin. Unterstützt wird das Restaurant dabei vom Amt für auswärtige Angelegenheiten der Stadtregierung von Chengdu.

Reservierungen unter der Rufnummer 030-28487830 oder per E-Mail an tickets@acksteinerevents.de.

Rund um das Chinesische Neujahrsfest wird es am Potsdamer Platz in den Arkaden ein Bühnenprogramm und Kunsthandwerk geben. Neu sind in diesem Jahr die Tage des Chinesischen Films im CinemaxX. Das ganze Programm rund um das Fest: https://potsdamerplatz.de/properties/chinesisches-neujahrsfest/

Das Restaurant VOX befindet sich im Grand Hyatt Hotel am Berliner Potsdamer Platz und ist wegen seines japanischen Sushimeisters Kono immer einen Besuch wert!