Die besten Restaurants Österreichs

Wo schmeckt es der Reise-Community aktuell am besten? Das zeigt TripAdvisor mit den Travellers‘ Choice Gewinnern für Restaurants. 527 Lokale erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung in der Kategorie „Gehobene Küche“ sowie zum ersten Mal auch in der Kategorie „Restaurants für jeden Tag“. Darin werden Restaurants gewürdigt, die ein tolles Angebot an Gerichten zu jedem Anlass offerieren. In Österreich führen zwei Wiener Lokale die Spitzenplätze in beiden Rankings an. Auf internationalem Parkett sichert sich ein Restaurant aus Straßburg den ersten Platz unter den Gourmetlokalen.



„Millionen von Gästen weltweit verlassen sich auf TripAdvisor, um ihr perfektes kulinarisches Erlebnis zu entdecken. Die Travellers‘ Choice Gewinner für Restaurants 2018 sind die Crème de la Crème, an denen sich Gäste orientieren. Wir hoffen zudem, dass sich diese herausragenden Gastgewerbs-Betriebe andere dazu inspirieren, Neues zu kosten und zu entdecken“, sagt Bertrand Jelensperger, Senior Vice President for TripAdvisor Restaurants. „Essen und Restaurants zählen oft zu den Highlights auf Reisen oder für bei der Abendgestaltung. Mit unseren Rankings finden Gäste das ideale Lokal für jeden Anlass – ob im formellen oder eher lockerem Rahmen.“

Gewinner in der Kategorie „Gehobene Küche“

Dass die österreichische Hauptstadt kulinarisch einiges zu bieten hat, bestätigt einmal mehr das diesjährige Top Ten-Ranking: Insgesamt acht der zehn Plätze belegen Wiener Lokale. Die Angebote reichen dabei von Steak-Gourmetrestaurants wie dem Door No. 8 bis hin zu vegetarischer Küche im TIAN Restaurant. Neben erstklassigem Essen legt die Reise-Community auch Wert auf ein außergewöhnliches, elegantes Ambiente, so beeindrucken das Cuisino und das Restaurant Rote Bar in Wien durch ihr edles Interieur. Das ice Q in Sölden hat durch seinen Auftritt im James Bond Film „Spectre“ internationale Bekanntheit erlangt. Beim „Summit Dinner“ lässt sich hier auf knapp 3.000 Meter Höhe die Bergkulisse bei Sonnenuntergang bestaunen. Neu im diesjährigen Top Ten-Ranking ist das VERANDA, das seine Gäste mit gehobener, österreichischen Küche und erlesener Weinbegleitung überzeugt.

Gewinner in der Kategorie „Restaurants für jeden Tag“

Das Wiener Schnitzel kann gar nicht groß genug sein? Kein Problem – in der Leopoldauer Alm in Wien kommen Freunde reichhaltiger Portionen ganz auf ihre Kosten. Mit regionaler Küche aus der Steiermark verwöhnt Der Steirer die Gaumen seiner Gäste. Wenn es mal kein Fleisch sein soll, ist man im Wiener Restaurant Lebenbauer bestens aufgehoben – leckere Speisen gibt es hier auch vegan. Italienisch-charmante Köstlichkeiten serviert das Al Borgo mit seinem mediterranen Ambiente mitten in Wien. Wild geht es her in der Wilderin in Innsbruck: vom hauseigenen Jäger wird das Wildtier komplett verarbeitet und dabei besonders Wert auf Regionalität gelegt.

Die Gewinner der Travellers‘ Choice Awards für Restaurants wurden mittels eines Algorithmus auf Grundlage der Qualität und Quantität von Restaurant-Bewertungen weltweit und innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ermittelt.

Alle Gewinner der Travellers’ Choice Awards für Restaurants: https://www.tripadvisor.at/TravelersChoice-Restaurants