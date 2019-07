Finnisch essen und trinken in Berlin

Sauli Kemppainen machte sich zuvor in Helsinki einen Namen (La Cocina, Savoy, Kämp und Grotesk), er gilt als Mitbegründer der „New Nordic Cuisine“. Weitere Stationen in Italien und Spanien beeinflussen die aktuelle Karte ebenso wie zwei Räucheröfen. Darin landen auch mal Erdbeeren, serviert mit Holzteerlikör – eines der vielen spannenden Produkte, die Sauli in Finnland aufspürte.

Kurfürstendamm 160, Berlin, Mo–Sa 18–23 Uhr

www.savu.berlin

VOIMA [Kraft] Cocktailbar mit Ursprung auf Eisbrecher in Helsinki

Dank Aki Kaurismäkis Proletarischer Trilogie hat Berlin-Schöneberg eine finnisch inspirierte Bar. Die Filme entfachten die Liebe des Betreiberpaares zu Finnland, und passenderweise spricht der Regisseur von „Erinnerungen an die finnische Wirklichkeit“: Das einzige Wandbild zeigt den Eisbrecher Voima, beheimatet in Helsinkis Stadtteil Katajanokka, wo sich Piri und Peter unter finnischer Flagge das Ja-Wort gaben. Die Cocktailkarte ist nautisch orientiert, von der leichten Kategorie Schiffsjunge über den Vollmatrosen bis hin zum Admiral. Manch Exil-Finne kommt zum Stillen des Heimwehs, mit landestypischem Minttu- und Salmiakki-Likör oder dem hausgemachten Longdrink „Lonkero“ – übrigens 1952 eigens erfunden für die Olympiagäste in Helsinki.

Winterfeldtstr. 22, Berlin, Mi–So 18–3 Uhr voima.de