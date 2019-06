Jens Kratschmar ist neuer Pressesprecher bei Michelin

Jens Kratschmar (37) übernimmt ab 1. Dezember 2018 die Produktkommunikation für Michelin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dies umfasst die Pressearbeit für Reifen von Pkw, leichten Lkw, Motorrad und Fahrrad sowie für die Sparten MICHELIN Lifestyle und den Motorsport. Er berichtet dabei an Dr. Heimo Prokop, den Direktor Kommunikation und Marken der Michelin Region Europe North.

„Mit Michelin verbinden mich großartige Fahrerlebnisse auf dem Motorrad und sehr gutes Essen. Doch vor allem empfinde ich den Ansatz von Michelin, die Mobilität mit Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, als unschätzbar wichtig“, begründet Kratschmar seine Motivation, bei Michelin einzusteigen.

Jens Kratschmar (© Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA)

Jens Kratschmar studierte Germanistik und Philosophie an der Universität Heidelberg und hat als Redakteur der Motorradmagazine ROADSTER, CUSTOMBIKE und DREAM MACHINES zu Michelin gefunden. Außerdem verfügt er über umfassende Kenntnisse der Event- und Agenturbranche, die er konstruktiv in seine Arbeit einbringen wird. Er folgt in der Position des Pressesprechers Michael Küster nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Nina Grigoleit verantwortet weiterhin die Pressearbeit für Reifen von Lkw, Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen sowie den Guide MICHELIN Deutschland, Österreich und Schweiz.

