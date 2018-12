Tapas-Festival TaPalma 2018 auf neuen Wegen

TaPalma, die Gastronomie-Messe für mediterrane Küche und Tapas-Leidenschaft, bringt vom 26. November bis zum 2. Dezember 2018 wieder kulinarische Genüsse nach Palma de Mallorca. Dabei sind neben Tapas seit zwei Jahren auch Cocktails fester Bestandteil des Programms. Mit zahlreichen Neuigkeiten und Überraschungen sollen Besucher angelockt werden, sich von der Qualität und Professionalität der präsentierten Tapas und Cocktails zu überzeugen.

Den Auftakt des Festivals bildet der „Concurso TaPalma“, der Am 26. November stattfindet. Bei diesem Tapas- und Cocktail-Wettbewerb dürfen alle an der Tapas-Messe teilnehmenden Restaurants – bei Interesse – ins Rennen gehen. Zwei Tage später, am 28. November, wird eine gastronomische Route eröffnet, die bis zum 2. Dezember besucht werden kann.

Die Leitung der Veranstaltung übernehmen ausschließlich Mitglieder der Vereinigung „Restauración Mallorca“. Sie verfolgt damit nicht nur das Ziel, die Stadt mit Hilfe des Restaurantsektors zusätzlich zu beleben, sondern möchte vor allem Mallorca – insbesondere die Hauptstadt Palma – als Mittelpunkt der spanischen Gastronomie positionieren. Für Neumitglieder, die an TaPalma teilnehmen möchten, bietet die Vereinigung auch Rabatte und Werbeaktionen an.

Weitere Informationen stehen abrufbereit unter tapalma.es/