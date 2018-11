Gerhard Müller: Kulinarischer (Re-)Import aus Österreich

Gerhard Müller kehrt als Chefkoch ins Restaurant de Wanne zurück. Zurück zu den Wurzeln: Nach drei Jahren Pause schwingt der gebürtige Österreicher Gerhard Müller wieder den Chefkochlöffel im Twenter Gourmet-Restaurant de Wanne. Zuvor machte der 47-Jährige unter anderem Station im Schlosshotel Lerbach sowie in den Gloria Hotels & Resorts. Seit 1. November 2018 bekochen Gerhard Müller und sein kreatives Küchenteam ihre Gäste im Parkhotel de Wiemsel mit viel Herz und Leidenschaft.

Ein alter Bekannter

Im Künstlerstädtchen Ootmarsum ist Gerhard Müller längst kein Unbekannter mehr. Nach seiner Ausbildung im Restaurant de Wanne begann seine Karriere dort im Herbst 1992 als Chef de Partie. Nach einem kurzen Zwischenstopp als Sous Chef im Schlosshotel Lerbach, hat ihn das Restaurant de Wanne 1998 erstmals in die Position des Küchenchefs berufen. Dieser Aufgabe widmete er sich 17 Jahre lang. „Als ich die Möglichkeit bekam, habe ich natürlich nicht lange gezögert, mich dieser Herausforderung zu stellen“, so der gebürtige Österreicher. „Ich freue mich daher ganz besonders, dass mir dieses Vertrauen nun erneut entgegengebracht wurde“, ergänzt er.

Gerhard Mueller, Kraeutergarten (Credit Parkhotel de Wiemsel)

Michelin-Stern mit 27 Jahren

Das besondere Talent von Gerhard Müller blieb nicht lange unentdeckt: Als Chef de Partie war er im Alter von 27 Jahren einer der Jüngsten, der je in einem Restaurant einen Michelin-Stern erkochte. Zu dieser Zeit war er im Restaurant de Wanne ebenso für die Auszubildenden verantwortlich. Seinen Michelin-Stern behielt sich der Spitzenkoch über die vergangenen 20 Jahre bei. Bis zuletzt war er als Chefkoch im Hotel de ZON in Ommen tätig. In leitender Management- Funktion führte er das Restaurant de ZON, das Landgoed het Laer und das Vechtdal food catering.

Tradition trifft auf neue Ideen

Gerhard Müller überzeugt im Restaurant de Wanne mit unkomplizierten und ehrlichen Gerichten. Traditionelles interpretiert er auf neue und überraschende Weise. Die Gäste des Parkhotel de Wiemsel genießen leckere Speisen in entspannter Atmosphäre – begleitet von korrespondierenden Weinen. Besonderen Wert legt der Chefkoch auf die Qualität und die saisonale Frische der verwendeten Lebensmittel. Die integrierte Bar, eine gut sortierte Bibliothek für jeden Geschmack, ein Konzertflügel und der offene Kamin runden das Genuss-Angebot ab.

Über das Parkhotel de Wiemsel

Das Parkhotel de Wiemsel ist ein niederländisches Traditionshotel, das im August 2015 nach umfassenden Sanierungsarbeiten neu eröffnete. Umgeben von 70.000 Quadratmeter Parklandschaft genießen Gäste auch die Großzügigkeit der 56 Suiten und Gästezimmer, erbaut im einstöckigen, traditionellen Backsteinstil. Das Parkhotel de Wiemsel in der deutsch- niederländischen Grenzregion ist ein Ensemble aus Hotel, Schlemmer-Oase, Kunst und Park. Im hoteleigenen Restaurant de Wanne zaubert die Küchencrew kulinarische Kreationen und im Spa & Wellness De Wiemsel lassen Gäste die Seele baumeln. Wohlfühlen lautet die Devise.