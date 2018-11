Alexa SternStullen: Berlins beste Köche kreieren mit Prominenz und Politik Stullen für die Berliner Kältehilfe

Vom 5. bis zum 9.11. entstehen im Erdgeschoss des Alexa am Alexanderplatz die leckersten Stullen der Stadt. 9 Spitzenköche mit insgesamt 7 Michelin-Sternen und 13 Gault-Millau-Hauben schmieren unter der Schirmherrschaft von Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach und von Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister von Mitte, täglich zwischen 14:00 und 16:00 Uhr bis zu 200 „SternStullen“ und übergeben diese an den Kältebus der Berliner Kältehilfe, an Notunterkünfte der Berliner Stadtmission und – gegen eine Spende für die Kältehilfe ‒ an interessierte Passanten.