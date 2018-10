„Mehr Genuss“ erscheint heute in Berlin

Aus dem kompakten Buch wird ein opulent gestaltetes Magazin: Der neue Genuss Guide des Tagesspiegels folgt dem sich schnell drehenden Gastrokarussell der Hauptstadt und steht ganz unter dem Motto „Mehr Genuss“.

Sterne-Koch Tim Raue bringt es auf den Punkt: „Berlin gibt in Deutschland vor, was in der Gastronomie gerade besonders oder anders ist.“ Denn hier dreht sich das Rad schneller als im Rest der Republik. Die Berliner Gastronomie boomt. Neu-Berliner aus der ganzen Welt bringen frische Ideen in die Stadt und hinterfragen die klassische Art, Gastlichkeit zu vermitteln. Daraus entstehen legere Konzepte, die auf Gemeinschaft statt Exklusivität setzen.

Auf 144 Seiten bietet Tagesspiegel Genuss neben den verlässlichen Top-10-Listen zu den besten Restaurants, Cafés und Bars der Stadt nun auch visuell aufwendig gestaltete Trendgeschichten, die nicht nur Appetit auf Neues anregen, sondern kompetent zeigen, wie und wo heute in Berlin und Umland auf Höhe der Zeit gegessen wird. Welche Trends Bestand haben werden und welche raffiniert neue Genüsse bringen oder schlicht zu vernachlässigen sind, zeigt das ebenfalls neue Format „In & Out“. Dazu gibt es wieder über 450 Adressen für jede Gelegenheit von Feinkost bis Fine Dining ausgesucht und präsentiert von den Tagesspiegel Genuss-Experten.

Tagesspiegel Genuss, das Premium Magazin für gutes Essen und Trinken in Berlin und Umgebung, zeigt die kulinarische Vielfalt und blickt hinter die Kulissen der Feinschmecker-Metropole Berlin. Der Genuss Guide erscheint mit einer Auflagenhöhe von 12.000 Exemplaren und ist ab sofort für 9,80 Euro am Kiosk und im Tagesspiegel-Shop www.tagesspiegel.de/shop erhältlich.