Die besten Hamburger – Topliste

Der Burger ist längst kein Fastfood mehr, sondern wird so variantenreich zelebriert wie kaum ein anderer kulinarischer Klassiker. Wo der Bratling aktuell besonders gut ankommt, verrät TripAdvisor, basierend auf Bewertungen und Meinungen von einheimischen wie internationalen Nutzern der weltweit größten Reise-Webseite. Ein Blick in die Top Ten-Liste zeigt: Gefragte Burger-Restaurants gibt es in der ganzen Republik. Ob unter Bahngleisen oder im Look-und-Feel eines American Diners, ob klassisch oder mit Gemüse-Optionen und allerlei Extras.

Die Top Ten Burger-Restaurants in Deutschland

1. Burgermeister, Berlin, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, Zertifikat für Exzellenz, 4.123 Bewertungen

Seit über zehn Jahren kreiert diese Lokal seine Speisen mit hausgemachten Soßen und Produkten aus der eigenen Fleischerei. Die Speisekarte zelebriert den klassischen Burger, aber es gibt auch vegetarische Varianten mit Soja oder Gemüse. Speziell ist hier auch die Location: ein umgestaltetes Pissoir aus dem 19. Jahrhundert unter einer U-Bahnbrücke in Kreuzberg. Bewertung: „Ein absolutes Muss! Immer wenn wir in Berlin sind, steuern wir Burgermeister mehrfach an, weil die Burger und auch die Chili-Cheese-Fries das Beste sind, was man überhaupt essen kann.“

2. Hamburgerei, München, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, Zertifikat für Exzellenz, 500 Bewertungen

Die Hamburgerei gibt es insgesamt drei Mal: zweimal in München und einmal in Augsburg. Regionale und frische Zutaten gehören zum Erfolgsrezept, ebenso wie einige ausgefallene Abwandlungen des deftigen Evergreens. „Hatte den „Franzosen“ mit leckerem Chutney, Rucola und Ziegenkäse und musste bei jedem Biss grinsen. Sehr leckeres Fleisch und zu den Pommes kann man sich noch eine Soße aussuchen – traut euch ruhig an die Wasabi-Mayo!“, so ein TripAdvisor-User.

3. Zsa Zsa Burger, Berlin, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, Zertifikat für Exzellenz, 931 Bewertungen

Hier kommen Fans von exotischen Burger-Kreationen auf ihre Kosten. Fast 20 verschiedene Bratlinge offeriert die Speisekarte, darunter solche mit Lamm, Lachs, getrockneten Feigen oder gegrillte Banane. Den aktuellen Sommer-Burger gibt es etwa mit französischem Brie und Mirabellen-Chutney. Ein TripAdvisor-User: „Sehr gemütlicher Burgerladen in Schöneberg. Top-Personal. Super Cocktails. Das Highlight sind die Burger: Ich hatte einen namens Montana Ranger, wunderbar rauchig, dazu top Fritten und Cole Slaw. Einfach nur empfehlenswert!“

4. Ruff’s Burger, München, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, Zertifikat für Exzellenz, 477 Bewertungen

Handgemachte Patties vom bayerischen Rind, Buns ohne Zusatzstoffe und sechs verschiedene Pommes-Sorten: Darauf ist man bei Ruff’s Burger in München besonders stolz. „Jeder Burger ein Gedicht, abgerundet mit feinsten Pommes und Toppings – alles frisch und mega lecker. Super nettes Personal und schneller Service“, schreibt ein TripAdvisor-User.

5. Fletchers Better Burger, Frankfurt am Main, 4 von 5 Bewertungspunkte, Zertifikat für Exzellenz, 397 Bewertungen

Das Burger-Restaurant Fletchers Better Burger erinnert mit seinen gefliesten Wänden an einen Metro-Tunnel. Den Gästen werden in dieser stylischen Atmosphäre selbstgemachte Burger serviert – ob der Triple Burger mit extra Fleisch, der Veggie Falafel Cheeseburger oder im Protein-Style, also mit Salat statt Brot. „Die Burger sind einfach lecker und authentisch, die Beilagen und Saucen stehen dem in nichts nach. Definitiv viele weitere Besuche wert”, lobt ein TripAdvisor-User.

6. Deli Burgers, Karlsruhe, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, Zertifikat für Exzellenz, 203 Bewertungen

Das Deli Burgers hat sich den Anspruch an Regionalität und die Verwendung von nachhaltig produzierten Zutaten auf die Fahnen geschrieben. Von der liebevollen Zubereitung der Öko-Burger können sich Gäste durch die offene Küche live überzeugen. Eine Bewertung: „Bester Burger in Karlsruhe! Klasse Geschmack, tolle Burger-Kreationen (Bacon-Maschine!), regionale Lieferanten mit hoher Qualität – besser gehts nicht! Tipp: Alleine die selbstgemachten Pommes sind einen Besuch wert!”

7. Mom’s Diner, Oldenburg, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, Zertifikat für Exzellenz, 119 Bewertungen.

Das Mom’s Diner in Oldenburg kommt im Look-und-Feel eines echten American Diners und serviert von den Saucen bis zum Milkshake alles hausgemacht. Ein TripAdvisor-User schwärmt: „Essen und Ambiente sind einfach der Wahnsinn! Wer die 50er mag und auf Burger und Milchshakes steht, sollte hier unbedingt mal essen. Die Angestellten sind cool drauf, außerdem gibt der Laden einem was Familiäres. Meine Empfehlung: Auf jeden Fall einmal den Butterkeksmilchshake probieren!“

8. Burger Nerds, Duisburg, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, Zertifikat für Exzellenz, 113 Bewertungen

Seit 2015 führen die beiden „Burger Nerds“ Christos Zacharis & Raban Kiwitt das Restaurant am Niederrhein und haben dank des großen Erfolges mittlerweile ein Franchise-Konzept daraus entwickelt. „Einfach großartig! Habe kaum einen vergleichbaren Burger gegessen. Geschmack und Portionen sind super.“, sagt ein TripAdvisor-User.

9. Food Brother Chapter 1, Dortmund, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, 170 Bewertungen

Das Food Brother Chapter 1 ist ein Kapitel für sich; insgesamt gibt es aber bereits 5 weitere „Kapitel“, die allesamt in den großen Städten des Ruhrgebiets zu finden sind. Eine Bewertung: „Die Burger werden frisch vor Ort gegrillt, sind lecker belegt und reichhaltig. Die Pommes waren ebenfalls knackig und gut gewürzt. Zu empfehlen ist auch die FB Spezialsoße: eine Mayo mit kleinen Zwiebeln drin.“

10. Die Burgerei, Saarbrücken, 4,5 von 5 Bewertungspunkte, 254 Bewertungen

In dem kleinen Lokal mit Backsteinwänden werden zu klassischen und ausgefallenen Burger-Variationen hausgemachte Pommes und Soßen serviert. „Hier bekommt man die Burger der Kategorie „Beste im Saarland!“. Die Burger werden frisch zubereitet und die Produkte sind regionaler Herkunft. Hier muss man mit Wartezeit rechnen, aber es lohnt sich“, so ein TripAdvisor-User.