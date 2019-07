Sven Büttner übernimmt Küchendirektion von Schweizer’s Kitchen

Sven Büttner kommt vom Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski in München

Seit dem 15. Oktober weht in Schweizer’s Kitchen, dem hauseigenen Restaurant der Jochen Schweizer Arena, ein frischer gastronomischer Wind. Als neuer Küchendirektor leitet ab sofort Sven Büttner das Team für alle Gastronomie-Bereiche der Jochen Schweizer Arena und verantwortet die konzeptionelle Ausrichtung der Küche. Bis dato war er in ebendieser Position im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski in München und Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg tätig.

Der aus Schleswig-Holstein stammende Koch war von klein auf in der Küche zuhause. Als Kind einer Gastronomen-Familie führte an der Berufswahl kaum ein Weg vorbei. Eine Entscheidung, die Sven Büttner bis heute nicht bereut. Nach zahlreichen Stationen, in unter anderem Michelin-Stern prämierten Restaurants, wie der Schwarzwaldstube oder dem Restaurant Sansibar auf Sylt, verbrachte er die letzten 15 Jahre als Küchendirektor der Kempinski Hotels in Hamburg und München. Nun war es Zeit für eine Veränderung für den 50-jährigen. „Ich wollte mich einer neuen Herausforderung stellen und mich raus aus der Komfortzone bewegen. Ein Credo, welches auch Jochen Schweizer täglich lebt – das hat mir schwer imponiert. Bei der täglichen Arbeit ist mir das Menschliche besonders wichtig. In der Jochen Schweizer Arena hat das von Anfang an gepasst – die Atmosphäre, das Team, das sympathische und freundliche Miteinander. Die Marke hält was sie verspricht“, so Sven Büttner über seine ersten Tage an Bord.

Sven Büttners Verantwortungsbereich als Küchendirektor umfasst neben der Personalverantwortung die konzeptionelle Ausrichtung von Schweizer’s Kitchen mit all ihren Teilbereichen sowie die Weiterentwicklung von Food-Events. Sein geradliniger und ehrlicher Kochstil, der immer sehr nah am Bedürfnis des Gasts ist, fügt sich perfekt in die hochwertige und saisonale Linie des Angebots von Schweizer‘s Kitchen ein. Persönlich mag es der Wirtshaus-Fan Sven Büttner eher deftig auf dem Teller, doch auch ambitionierte Fine-Dining-Küche gehört zu seinem Geschmacks-Repertoire.

