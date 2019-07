André Garrett wurde zum Executive Chef des Corinthia Hotels London berufen. Garrett wird für die Gastronomie des gesamten Hotels verantwortlich zeichnen, von den Bankett-Veranstaltungen, dem Room Service, Afternoon Tea, Frühstücksservice, der Spa und Garden Lounge, hin zu den Bar-Menüs und the Northall Restaurant.

In den vergangenen fünf Jahren war Garrett als Executive Chef des Cliveden House in Taplow tätig. Zuvor arbeitete er bei den mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Galvin Brüdern in London, sowohl im Galvin at Windows oberhalb des Hilton in der Park Lane und zuvor im Orrery in Marylebone. Der für seine elegante, moderne Kulinarik renommierte Koch agiert im Vorstand der Academy of Culinary Arts bei deren jährlichen „Awards of Excellence“ sowie den MCA („Master of Culinary Arts“), und als Beurteiler im Gremium des Roux Scholarships Stipendiums. 2017 wurde er als „Hotel Chef of the Year“ im Hotel Cateys geehrt.

„André Garrett im Kreise unserer Corinthia Familie willkommen zu heißen, ist uns eine Ehre.“, sagt Thomas Kochs, Managing Director des Hotels. „Seine Berufung zum Executive Chef bestärkt uns in unseren Bestrebungen, für einige der feinsten gastronomischen Erlebnisse in der Stadt zu stehen. Gemeinsam freuen wir uns nun darauf unsere Gäste mit neuartigen exquisiten Erfahrungen zu begeistern.“

Spannende Neuerungen standen in der Gastronomie des Corinthia Hotel London in der letzten Zeit auf dem Programm: Erst kürzlich wurde das Kerridge’s Bar & Grill eröffnet, die Cocktail Bar Bassoon in Kooperation mit Sager + Wilde neu lanciert, und schließlich der in der Crystal Moon Lounge kredenzte Afternoon Tea des Hotels zur Feier der traditionellen englischen Tee-Zeremonie neu aufgemacht.

Unter der Ägide von André Garrett wird the Northall Restaurant eine neue kulinarische Richtung einschlagen mit einem Menü, das von einer breiten Palette an mediterran geprägten Gerichten aus Fisch und Meeresfrüchten bestimmt wird.

André Garrett fügt hinzu: “Herausragendes Essen und Drinks werden im Corinthia Hotel London zelebriert, weshalb ich die Chance Teil seines dynamischen Teams zu werden sehr schätze. Ich freue mich darauf nach London zurückzukehren um Seite an Seite mit Thomas Kochs neue kulinarische Gefilde zu erschließen.“

Über das Corinthia Hotel London Das in einem Gebäude aus der viktorianischen Ära untergebrachte Corinthia Hotel umfasst 294 Zimmer und Suiten, davon sieben Penthouses mit hinreißenden Ausblicken auf Londons beliebteste Sehenswürdigkeiten. Ausgezeichnet durch seinen Weltklasse-Luxus-Anspruch und einen schwer zu übertreffenden Service, bietet das Corinthia Hotel auf seinem Parterre eine Gastronomie, die Abwechslung verspricht. Auch beherbergt das Hotel das Flagschiff ESPA Life at Corinthia, ein Spa, welches sich über vier Etagen erstreckt und über einen Friseursalon des renommierten Londoner Coiffeurs Daniel Galvin verfügt. Das Hotel wartet mit den größten Zimmern Londons auf, die mit restaurierten Original-Säulen aus der viktorianischen Zeit und hohen Fenstern bestechen. Sowohl die Zimmer als auch die Konferenzräume wurden dabei mit hochmoderner Technik ausgestattet. Das Corinthia London ist eines von neun Fünf-Sterne-Häusern in der Corinthia Hotels Collection, die von der Pisani Familie aus Malta 1962 ins Leben gerufen wurde.

www.corinthia.com