10 Jahre SPA

Jubiläumsfeier im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe am Samstag, 24. November 2018

Im November 2008 wurde die einzigartige Spa- und Wellnesswelt des Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe eröffnet. „Warm, wohnlich und naturnah“ – das 4.400 qm große Spa-Gebäude wurde als Ort der Harmonie und Entspannung konzipiert mit 13 geschmackvoll möblierten Behandlungsräumen, dem großen Innen- und Außenpool, der 400 qm Klafs Saunalandschaft inklusive finnischer Sauna, Kelosauna, Sanarium, Aroma- und Soledampfbad, Kneippgang, Hydro- Pool sowie separatem Damensaunabereich, dazu die großzügigen Ruheräume, ein High-Tech Fitnessraum und vieles andere mehr.

Innenpool (© Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe)

Das moderne Design, die Verwendung von natürlichen Materialien wie Walnussholz und Silberquarzit, die klassischen Möbel sowie die edlen Stoffe in sanften Natur- farben kreieren ein einzigartiges Wohlfühl-Ambiente. Für Entspannung sorgt zudem die Vielfalt an wohltuenden Anwendungen, beispielsweise mit der hoteleigenen Wein-Wellness-Pflegelinie SanVino.

Beste Voraussetzungen, um bei nationalen und internationalen Awards ganz vorne mit dabei zu sein. So konnte das 5-Sterne Superior Resort im Laufe der letzten Jahre eine Vielzahl an hochkarätigen Auszeichnungen entgegennehmen und wird im renommierten RELAX GUIDE seit vielen Jahren mit der Höchstnote bewertet.

Spa Managerin Gabriela Noschka erhielt dabei für die hervorragende Leitung

des Spas aktuell den “World Luxury Spa Award 2018” als “Best Spa Managerin Germany”.

„Diese erfolgreichen zehn Jahre wollen wir nun mit Glanz und Gloria feiern”, so Hoteldirektor Jürgen Wegmann. Gemeinsam mit Gabriela Noschka lädt er am Samstag, 24. November, ab 18.30 Uhr zu einer spektakulären Jubiläumsfeier ins Spa-Gebäude. Die Gäste dürfen sich auf ein hervorragendes Buffet mit allerfeinsten Köstlichkeiten, auf Tanz zur Live Musik der Band SAXOBEATZ und ein spektakuläres Programm freuen. So wird beispielsweise auf einem Laufsteg, der über den Innenpool führt, eine extravagante Modenschau präsentiert. Gezeigt wird aktuelle Bademode, modische Wellness-Outfits, Sport- und Golfmode sowie natürlich auch elegante Abendmode. Bei außergewöhnlichen Führungen durch das Spa-Gebäude erfährt man viel Interessantes und erhält spannende Einblicke hinter die “Kulissen”. Übrigens: Der Dresscode für die SPA-GALA lautet Abendgarderobe.

Der Zutritt zum exklusiven Jubiläumsfest kostet 149 Euro, eine Übernachtung mit Frühstück inklusive Ticket gibt es ab 299 Euro pro Person im Doppelzimmer – erhältlich unter Tel. 07941 / 60 87-0 oder hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de