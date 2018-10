ROBINSON Jobcasting-Tour 2018/19

Der Arbeitsplatz: Strand, Bergpanorama oder Palmenparadies. Die Aufgaben: Heute Pirat, morgen Tänzer, nächste Woche Wunscherfüller. Die Kollegen: Teamplayer, durch und durch. Getreu der Vision „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“ geht ROBINSON, Marktführer für Cluburlaub im Premiumsegment, erneut auf Talentsuche. Ob Kinder- und Jugendbetreuer, Tennistrainer oder Fitness-Guru: Die potenziellen „ROBINS“, so die offizielle Bezeichnung der ROBINSON Mitarbeiter, sollten aufgeschlossen und kommunikativ sein, eine große Portion Teamgeist und Gastgeberqualitäten an den Tag legen sowie über eine abgeschlossene Ausbildung oder Berufserfahrung unter anderem in folgenden Bereichen verfügen: Wellness & Fitness, Sport, Kinder- & Jugendbetreuung sowie Entertainment.

Während die Webseite jobs.robinson.com eine erste Orientierung bietet, können Bewerber ihre Talente u.a. an folgenden Jobcasting-Terminen präsentieren:

Köln, 20.10.2018

Kinder- & Jugendbetreuung, Mitarbeiter Sport & Entertainment, Tänzer & Choreographen, Tennislehrer

München, 17.11.2018

WellFit®-Aktiv GroupFitness-Trainer, Mitarbeiter Sport & Entertainment, Jugendbetreuung, Tänzer & Choreographen, Tennislehrer

Stuttgart, 19.01.2019

WellFit®-Aktiv GroupFitness-Trainer, Kinder- & Jugendbetreuung, Mitarbeiter Sport & Entertainment, Tänzer & Choreographen

Hannover, 09.02.2019

WellFit®-Aktiv GroupFitness- Trainer, Kinder- & Jugendbetreuung, Mitarbeiter Sport & Entertainment, Tänzer & Choreographen

Doch lieber hinter der Bühne? Für die Bereiche Sound & Light, Bühne/Deko und Kostüm/Requisite ist ein Tag vor den großen Jobcastings ein kleines Zusatzcasting in den Räumen der Akademie „Deutsche POP“ in den jeweiligen Städten geplant (19.10.18 Köln, 16.11.2018 München, 18.01.2019 Stuttgart, 08.02.2019 Hannover).

Gut vorbereitet ins Abenteuer

Ist das Casting erstmal geschafft und die Einsatzkonditionen versendet, finden zukünftige ROBINS in der neuen Community ROBonboard stets alle nötigen Infos und Hinweise zu Einsatzland und -club, zum Arbeitsgebiet sowie zur ROBINSON Philosophie. Das Portal soll Vorfreude auf die Herausforderung und die Kollegen geben und einen Bezug zum neuen Arbeitsplatz schaffen – ob unter Palmen, am Strand oder mitten im Bergpanorama.

Sämtliche Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden alle Interessenten auf der Webseite jobs.robinson.com. Mit einer Job-Suchfunktion hat der Bewerber die Option, nach Wunsch-Position oder Ort zu filtern. Internationale Bewerber finden alle wichtigen Informationen auf der englischsprachigen Seite jobs.robinson.com/en/home/. Weitere Impressionen und Insights rund um alle Jobs bei ROBINSON gibt es auf der ROBINSON Jobs Facebook-Seite www.facebook.com/RobinsonJobs und unter www.instagram.com/ robinsonjobs/.