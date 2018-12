MagentaBusiness POS: Mit digitalem Kassensystem mehr Zeit für die Gäste

Einmal Digitalisierung, bitte: Wirte wünschen sich einen einfachen Einstieg in den digitalen Wandel. Eine Software, die ihnen Arbeit abnimmt und die ihnen hilft, ihren Kunden einen besseren Service zu bieten. Gleichzeitig will die Branche damit ihrer Pflicht zur Dokumentation aller Umsätze problemlos nachkommen. 41 Prozent der Unternehmen setzen bereits einzelne Transformations-Projekte um, hat die Telekom Studie Digitalisierungsindex Mittelstand ergeben. 51 Prozent der Gastronomen nutzen beispielsweise schon ein elektronisches Kassensystem. Der Vorteil: Geschäftsführung und Controlling können aktuelle Entwicklungen wie steigende Nachfrage oder zurückgehende Umsätze schneller erkennen und unmittelbar darauf reagieren. Denn anders als bei einer klassischen Ladenkasse stehen die laufenden Umsätze sofort in einer Datenbank zur Verfügung. Damit genügt die Gastronomie den gesetzlichen Anforderungen und ist auf die Kassen-Nachschau der Finanzämter gut vorbereitet. Selbst wenn die Prüfer unangekündigt erscheinen.

Weil die Restaurant- und Barbesitzer vor allem auf einfache Bedienung der Kassensysteme Wert legen, vertreibt die Telekom eine vom Berliner Startup enfore entwickelte digitale Point-of-Sale-Komplettlösung: MagentaBusiness POS. Die digitale Lösung vereint viele Funktionen, die für die Gastronomie, aber auch das Handwerk, den Einzelhandel oder Dienstleister wichtig sind: Kasse, Warenwirtschaft, Einkauf, Logistik, Reservierung oder Kundenbindung. MagentaBusiness POS ist eine All-in-One-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen.

Kern von MagentaBusiness POS ist der enforeDasher, ein Point of Sale/Service-Terminal mit integriertem Kassensystem und Bondrucker. Zur Lösung gehören zudem das WLAN-fähige enforePayPad für Kartenzahlung sowie Festnetz, Internet und Tech-Support der Telekom. Für Restaurants, Bars und Cafés, bei denen auf dem Tresen der Platz fehlt, um sauber und sicher mit digitalen Tablets und Terminals zu hantieren, eignet sich als Alternative zum enforeDasher die flexibel schwenkbare digitale Kasse enforeComet.

Bei dieser MagentaBusiness POS-Variante handelt es sich um ein robustes POS-Terminal mit 14-Zoll-Full-HD-Touchscreen, einer standardisierten Halterung sowie einem schnellen externen Bondrucker.

Die Hardware bietet jeweils den Zugang zu einer cloudbasierten Plattform mit kostenfreien Software-Modulen. Der Anbieter enfore entwickelt das MagentaBusiness POS-Gesamtpaket permanent weiter – ohne zusätzliche Kosten für die Kunden.

Der Vorteil für die Mitarbeiter im Service: Das System von enfore und Telekom ist intuitiv und einfach zu bedienen, denn es stellt alle Produkte übersichtlich mit Bildern und Beschreibungen dar. So sparen computergestützte Kassensysteme den Betrieben Zeit. Wer mit Coupons, Rabatten oder Treueprogrammen dafür sorgen will, dass es den Kunden noch besser schmeckt, kann diese Angebote mit der elektronischen Kasse von MagentaBusiness POS mit wenigen Klicks erstellen. Dank der enforePOS App behalten die Gastronomen ihren Umsatz und weitere Informationen vom Point of Sale auch mobil stets im Blick – beispielsweise von unterwegs oder von daheim. Und können sich dank der digitalen Services von MagentaBusiness POS auf das Wesentliche konzentrieren: ihre Gäste.