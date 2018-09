Wer wird Deutsche Weinkönigin 2018?

Für die Kandidatinnen der diesjährigen Wahl zur 70. Deutschen Weinkönigin wird es langsam spannend. Am Samstag, 22. September, stellen die Bewerberinnen aus zwölf deutschen Weinbaugebieten im Rahmen der Vorentscheidung in Neustadt an der Weinstraße ihr Fachwissen unter Beweis. Die Ahrweinkönigin nimmt in diesem Jahr aus persönlichen Gründen nicht an der Wahl teil.