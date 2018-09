CHEFDAYS GERMANY: DAS PROGRAMM 2018

Am 1. und 2. Oktober lädt das internationale Gastronomiefachmagazin ROLLING PIN zusammen mit der METRO zur zweiten Auflage der CHEFDAYS GERMANY nach Berlin.

Jetzt steht auch das Programm. Und das kann sich wirklich sehen lassen, denn insgesamt reisen 24 internationale Speaker in die deutsche Hauptstadt, um in der ARENA BERLIN ihr Talent auf großer Bühne oder im Rahmen spannender Masterclasses zu demonstrieren.

Mit dabei sind unter anderem André Chiang aus Taiwan (ehemals zwei Michelin Sterne), die Best Female Chef 2017 Ana Roš aus Slowenien, Ángel León aus Spanien (drei Michelin Sterne), Mauro Colagreco (zwei Michelin Sterne), Deutschlands jüngste Sterneköchin Julia Komp (ein Michelin Stern) und Multitalent Tim Raue (zwei Michelin Sterne).



Ganz neu in diesem Jahr sind außerdem die NUTS talks – Nuts, englisch für Nüsse oder verrückt, wird seinem Namen gerecht. Denn auf der Nuts-Stage liefern über 30 Gastronomen, darunter Christian Rach, Birgit Reitbauer und Tim Raue, mitreißende Workshops für Jungunternehmer, Gastro-Sessions für innovative Gastronomen sowie inspirierende Fuck-up-Talks über ihre Niederlagen und was sie daraus gelernt haben. Natürlich werden aber auch ernste Themen und Herausforderungen der Branche angesprochen, beispielsweise bei den Talks „Female Future Force“ (Warum es so wenige Frauen in der Spitzengastronomie gibt, wie und warum man das ändern sollte) mit Birgit Reitbauer (Patron Steirereck, Wien), Armie-Angélique Weinberger (General Manager Sacher Salzburg), Julia Komp (Deutschlands jüngste Sterneköchin „Schloss Loersfeld“) und Karime Lopez (Küchenchefin Osteria Gucci by Massimo Bottura in Florenz) und „HR 3.0 – Wo sind nur die Mitarbeiter und der Nachwuchs geblieben?“.



Darüber hinaus erwartet Besucher auch in diesem Jahr eine Expo-Fläche von mehr als 4.000 Quadratmetern, auf der die neuesten Produkte der besten Lieferanten und Produzenten der Spitzengastronomie präsentiert werden. Ein weiteres Highlight wird die Bekanntgabe der „50 BEST CHEFS Germany 2018“, die am Montag um 17 Uhr auf der Hauptbühne stattfindet.



Im Anschluss an die Vergabe des größten Branchenawards für Spitzenköche findet dann die legendäre CHEFDAYS Party statt – dieses Mal mit der Berliner Kultband Culcha Candela, die mit Sicherheit Gäste wie auch Speaker gleichermaßen zum ausgelassenen Feiern animieren wird.



Tickets für die CHEFDAYS sind derzeit zum Preis ab 49 Euro pro Person unter www.chefdays.de buchbar. Der Preis verändert sich jedoch mit der Anzahl der verkauften Tickets. Sobald 2222 Tickets verkauft wurden, erhöht er sich auf 149 Euro pro Person. Das Ticket berechtigt zum Eintritt an beiden Tagen sowie zur Teilnahme an der CHEFDAYS Party.



Das vollständige Programm ist auch online auf der Seite https://www.chefdays.de/programm zu finden. Änderungen sind vorbehalten.





Montag, 1. Oktober 2018



Mainstage



09:00 – 10:15 Networking

10:15 – 10:30 Begrüßung

10:30 – 11:00 Mauro Colagreco, Mirazur, Menton | Frankreich – 2 Michelin Sterne, 17,5 Gault&Millau Punkte, #3 der The World´s 50 Best Restaurants

11:30 – 12:00 Lukas Mraz, Restaurant Mraz und Sohn, Wien | Österreich

12:30 – 13:00 Niklas Ekstedt, Ekstedt, Stockholm | Schweden – 1 Michelin Stern

14:00 – 14:30 Kevin Fehling, The Table, Hamburg | Deutschland – 3 Michelin Sterne, 17 Gault&Millau Punkte, #3 der 50 Best Chefs Germany

15:00 – 15:30 Ana Roš, Hiša Franko, Kobarid | Slowenien – Best Female Chef 2017, #48 der The World´s 50 Best Restaurants

16:00 – 16:30 Heinz Reitbauer, Steirereck, Wien | Österreich – 2 Michelin Sterne, 19 Gault&Millau Punkte, Gault&Millau Koch des Jahrzehnts 2016, #14 der The World´s 50 Best Restaurants, #1 der 50 Best Chefs Austria

17:00 – 18:00 50 BEST CHEFS Germany 2018

ab 20:00 CHEFDAYS Party mit dem Liveact Culcha Candela





ROLLING PIN-Masterclasses



11:00 – 11:30 Tohru Nakamura, Werneckhof By Geisel, München | Deutschland – 2 Michelin Sterne, 18 Gault&Millau Punkte, #8 der 50 Best Chefs Germany

12:00 – 12:30 André Chiang, Raw, Taipeh | Taiwan – 2 Michelin Sterne (Restaurant André), #14 der The World´s 50 Best Restaurants (Restaurant André), #Asia´s 50 Best Restaurants (Restaurant André)

13:00 – 13:30 Julia Komp, Schloss Loersfeld, Kerpen | Deutschland – 1 Michelin Stern, jüngste Sterneköchin Deutschlands

14:30 – 15:00 Nils Henkel, Burg Schwarzenstein, Geisenheim | Deutschland – 2 Michelin Sterne, 18 Gault&Millau Punkte, Gault&Millau Koch des Jahres 2009, ROLLING PIN Koch des Jahres 2012, #18 der 50 Best Chefs Germany

15:30 – 16:00 Arne Anker, Restaurant Pauly Saal, Berlin | Deutschland – 1 Michelin Stern, 15 Gault&Millau Punkte, Aufsteiger des Jahres 2016, #49 der 50 Best Chefs Germany

16:30 – 17:00 René Frank, CODA Dessert Dining & Bar, Berlin | Deutschland – Gastro-Konzept des Jahres der ROLLING PIN-Awards 2016





NUTS-talks



13:00 – 14:00 Christian Rach unplugged

14:30 – 15:00 Female Future Force: Warum es so wenige Frauen in der Spitzengastronomie gibt, wie und warum man das ändern sollte.

Birgit Reitbauer (Patron Steirereck, Wien)

Armie-Angélique Weinberger (GM Sacher Salzburg)

Julia Komp (28), Deutschlands jüngste Sterneköchin „Schloss Loersfeld“

Karime Lopez, Küchenchefin Osteria Gucci by Massimo Bottura in Florenz

16:00 – 16:30 Fuck-up-Talks







Dienstag, 2. Oktober 2018



Mainstage



11:00 – 11:30 André Chiang, Raw, Taipeh | Taiwan – 2 Michelin Sterne (Restaurant André), #14 The World´s 50

12:00 – 12:30 Jan Hartwig & Christian Hümbs, Atelier, München | Deutschland – 3 Michelin Sterne, 18 Gault&Millau Punkte, # 11 der 50 Best Chefs Germany

13:30 – 14:00 Tiago Sabarigo, Costes Downtown, Budapest | Ungarn – 1 Michelin Stern

14:30 – 15:00 Ángel León, Aponiente, Ángel León, Càdiz | Spanien – 3 Michelin Sterne

15:30 – 16:00 Anthony Genovese, Restaurant Il Pagliaccio, Rom | Italien – 2 Michelin Sterne

16:30 – 17:00 Tim Raue, Restaurant TIM RAUE, Berlin | Deutschland – 2 Michelin Sterne, 19 Gault&Millau Punkte, #37 The World´s 50 Best Restaurants, #2 der 50 Best Chefs Germany





ROLLING PIN-Masterclasses



10:30 – 11:00 Tim Raue, Restaurant TIM RAUE, Berlin | Deutschland – 2 Michelin Sterne, 19 Gault&Millau Punkte, #37 der The Worldís 50 Best Restaurants, #2 der 50 Best Chefs Germany

11:30 – 12:00 Björn Swanson, Golvet, Berlin | Deutschland – 1 Michelin Stern, 16 Gault&Millau Punkte

12:30 – 13:00 Christoph Brand, Catering Fliegende Köche, Kassel | Deutschland

14:00 – 14:30 Llorenç Sagarra & Miguel Caño, Palacio Tondon, Briñas | Spanien

15:00 – 15:30 Benjamin Maerz, Maerz & Maerz, Bietigheim-Bissingen | Deutschland – 1 Michelin Stern, #26 der 50 Best Chefs Germany

16:00 – 16:30 Sebastian Frank, Horváth, Berlin | Deutschland – 2 Michelin Sterne, 17 Gault&Millau Punkte



NUTS-talks



11:30 – 12:00 HR 3.0 – Wo sind nur die Mitarbeiter und der Nachwuchs geblieben?

12:30 – 13:00 Waste-Kitchen: Kein Modetrend sondern Business & Ethik-Modell

14:00 – 14:30 Behind the Sences @ Kitchen Impossible. Mit Tim Raue, The Duc Ngo & Sven Steffensmeier – Kitchen Impossible Executive Producer

16:00 – 16:30 Fuck-up-Talks







