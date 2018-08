Thomas Bühner, Thomas Ellrott und Thomas Vilgis live

Am 7. 9.2018 wird in der Outdoor-Küche im Rosengarten der Landesgartenschau Bad Iburg gekocht, diskutiert und ausgezeichnet. »T hoch 3« mit den drei Experten Drei- Sterne-Koch Thomas Bühner (Osnabrück), PD Dr. med. Thomas Ellrott (Göttingen) und Prof. Dr. Thomas Vilgis (Mainz) zeigen in ihrem neuen Programm „Blüten sind nicht zum Zahlen da – Bienen wissen das!“

Wer glaubt, Wissenschaft wäre ein langweiliges und trockenes Thema, der sollte am Vormit- tag des 7. September 2018 nach Bad Iburg kommen und sich vom Gegenteil überzeugen. Dass Wissenschaft nämlich humorvoll, spannend und sogar schmackhaft sein kann, das be- weisen an diesem Tag drei Herren, die auf ihrem jeweiligen Gebiet in der absoluten Top-Liga zuhause sind: Küchenchef Thomas Bühner aus Osnabrück (3 Michelin-Sterne, 19 Gault & Millau Punkte), der Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Universität Göttingen, PD Dr. med. Thomas Ellrott, sowie Prof. Dr. Thomas Vilgis, Arbeitsgruppenleiter des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung an der Universität Mainz.

Das »Kulinarische Quartett« komplett macht Thomas Koch, Leiter der Kulturredaktion des SWR, der souverän durch das Programm führen wird.

CookUOS e.V und die Landesgartenschau Bad Iburg unterstützen mit dieser Veranstaltung die Ernährungsbildung und -kommunikation für nachhaltige Entwicklung. Gärten als Ort der Sinne, des Lernens und Lehrens und des Genusses bieten einen idealen Rahmen, um mit- tels Kochen den Wissenstransfer – ohne den erhobenen Zeigefinger oder ernährungsideolo- gischer Positionierung – zu fördern. Im Vordergrund stehen Freude und Genuss unter Einbe- ziehung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Bei Deutschlands einzigartigem, kulinarischen Bühnenformat wagen die drei Protagonisten, deren identischer Vorname der Veranstaltung auch ihren Namen gab, einen unterhaltsamen Exkurs in Themen rund um regionale, saisonale Lebensmittel. Über Aromen, Blüten oder Gemüse wird genussvoll, immer basierend auf wissenschaftlich belegten Erkenntnissen, eine kulinarische Brücke zu alten Kulturtechniken wie z.B. Fermentation und Konservierung geschlagen. Mit Thomas Bühner auf dem Podium bleibt es natürlich nicht aus, dass vor Ort auch gekocht wird. Der Osnabrücker Spitzenkoch zeigt den Zuschauern, wie man Blüten vielfältig in den Küchenalltag integriert oder wie Bratkartoffeln, ohne anzubrennen, immer perfekt gelingen. Und, dass man wirklich aus allen Teilen eines Produktes, sei es Kohl oder ein Huhn, Köstlichkeiten zubereiten kann.