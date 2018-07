Sternekoch Johannes Wallner ist neuer Küchenchef im Hotel Elephant Weimar

Seine Leidenschaft für den Berufentdeckte Johannes Wallner bereits in der schulischen Koch-AG. Nach seiner anschließenden Ausbildung im Carat Golf- und Sport Hotel Grömitz wirkte er zunächst als Commis de cuisine in seinem Ausbildungsbetrieb. Nach Stationen im schweizerischen Zermatt zog es ihn 2013 zurück in seine Heimatstadt Erfurt ins Gourmet-Restaurant Clara. Wallners ehemalige Küchenmannschaft bedauert den Weggang und wünscht ihrem Kollegen nach der einvernehmlichen Trennung für seinen nächsten Schritt und die kommenden Herausforderungen weiterhin alles Gute.