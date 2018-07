Bei Lufthansa ab sofort essen wie Astro Alex 

Raumfahrtbegeisterte können sich freuen: Lufthansa bietet ihren Business Class Gästen, die im Juli und August von Deutschland in die Welt fliegen, die einmalige Möglichkeit, das Leben im All zu erleben – zumindest in kulinarischer Hinsicht. Sie können an Bord eines der Menüs genießen, die Alexander Gerst und seine Crew an Bord der ISS als besondere Highlights bekommen, nämlich das Poularden-Ragout mit Pilzen.

Die LSG Group, der Catering- und Hospitality-Experte der Lufthansa, entwickelte und lieferte im Frühjahr „Bonus Food“ für den deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst, der am 6. Juni die Weltraummission „Horizons“ startete. Neben der „üblichen“ Raumfahrtnahrung, die die Astronauten an Bord der ISS konsumieren, werden zu besonderen Anlässen „Bonus-Mahlzeiten“ von der ISS-Crew als Team-Event verzehrt, um so den Teamgeist und die Motivation während des sechsmonatigen Aufenthaltes im All zu fördern.

„Alles ist möglich“ war das Mantra des LSG Group Culinary Excellence Teams, das in Zusammenarbeit mit der European Space Agency (ESA) „Bonus Food“ für die Horizons-Mission lieferte. Unter besonderer Berücksichtigung der speziellen Anforderungen an Weltraumnahrung, die in Schwerelosigkeit verzehrt wird, entwickelten sie sechs besondere, innovative und leckere Gerichte, die von Alexander Gerst persönlich angefragt wurden. Die ISS-Speisekarte umfasst typische Gerichte aus der schwäbischen Heimat des Astronauten, wie Maultaschen und Spätzle und seine bevorzugten internationalen Gerichte, wie Hühner-Rahmgeschnetzeltes. Um sicherzustellen, dass die Mahlzeiten die spezifischen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Mission erfüllen, musste das Team der LSG Group bei der Entwicklung darauf achten, dass diese natriumarm sind und eine Haltbarkeit von zwei Jahren haben.