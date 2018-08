Dhigali Maldives mit eigener Resort-App

Wie komme ich am besten zum Tauchcenter? Bis wann kann ich meine Wäsche abgeben? Findet die Yogastunde heute am Weststrand oder am Pool statt? Ob Öffnungszeiten, Preise oder Wegbeschreibungen, Aktivitäten oder Aktuelles – die neue Dhigali-App bietet in den neun Kategorien „Heute“, „Fact Sheet“, „Resort Map“, „Shuttle Tracker“, „Anlage & Services“, „Restaurants“, „Bars“, „Spa“ und „Freizeitaktivitäten“ alle Infos, die Gäste für einen abwechslungsreichen und entspannten Urlaubstag benötigen. Dabei müssen sie keine Wege zur Rezeption auf sich nehmen, sondern können bequem von jedem Ort der Insel aus per Smartphone alles Wesentliche erfahren. Besonders wertvoll: Mit dem Shuttle Tracker können Urlauber in Echtzeit verfolgen, wo sich das nächste Cart gerade befindet, um auf der Insel entspannt von A nach B zu kommen. Das spart Wartezeit, die stattdessen für Sonnenbäder, Schnorchelgänge oder kühle Drinks genutzt werden kann.

„Wir leben in einer Welt, in der wir es gewohnt sind, auf Knopfdruck die Informationen zu bekommen, die wir gerade brauchen. Deshalb sollte der Gast diese Möglichkeit auch im Urlaub haben. Natürlich nur, wer das möchte. Allen, die sich gegen die Erreichbarkeit entscheiden, stehen die bisherigen Infokanäle wie Aushänge oder unser freundliches Personal zur Verfügung“, sagt Glenn Daniels, General Manager des Resorts. Die Dhigali Maldives App kann kostenfrei im App Store für iOS und Android heruntergeladen werden. Um den Gebrauch der App vor Ort weiter zu vereinfachen, sind an prominenten Stellen auf der Insel QR-Codes zum Ablesen zu finden.

Das Fünf-Sterne-Hotel Dhigali Maldives im Raa Atoll, 45 Flugminuten nördlich von Malé, wurde im Juni 2017 eröffnet. 180 stilvolle Suiten, Villen und Bungalows, fünf Restaurants und zwei Bars fügen sich elegant in das langgestreckte Eiland ein. Klare Linien und hochwertige Materialien bestimmen das Interieur. Besonderer Wohlfühl-Höhepunkt neben Infinity Pool und türkisfarbenem Ozean: das Dhigali Spa im sattgrünen Herzen der Insel. Für Entdeckungstouren stehen das schillernde, intakte Inselriff zum Schnorcheln und Tauchen zur Verfügung, und ein breites Wassersportprogramm. Im Kids-Club finden die Kleinen ein altersgerechtes Programm.