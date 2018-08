The Dawg, Berlin

Neugierig probierten wir die Hot Dogs, für die ein prominenter Berliner Sternekoch Pate steht. THE DAWG ist im 2. Stock der Bikini Mall an der Gedächtnis Kirche, Berlin, gegenüber dem Hotel Palace im Europa Center.

Ich bestellte an einem Tresen, bezahlte und nach 12 Minuten (!) bekamen wir den Hot Dog an den Tisch.

Das Brötchen war warm, aber nicht geröstet. Es war teilweise von gummiartiger Konsistenz. Das Würstchen war gekocht. Es schmeckte okay. Die gerösteten Zwiebeln waren genauso wenig geschmacksstark wie die Deli-Gurke. Warum die beiden Hot Dogs 12 Minuten im leeren Laden dauerte, verstanden wir nicht.

Das ganze Teil war sehr schwierig zu essen.

Einhellige Meinung: The Dawg braucht wirklich niemand. Nicht so lecker, kein kulinarisches Erlebnis.

Das nächste Mal lieber zum Bahnhof Zoo und die Bio-Currywurst vom Havelländer Apfelschwein zum halben Preis nehmen!

Preise wie beim Sternekoch?

Es gibt noch mehr Auswahl, vielleicht sind diese ja interessanter.