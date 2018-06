Der Wunsch nach außergewöhnlichen Erlebnissen wird bei Reisenden immer größer. Auch beim Abendessen im Ausland wird zunehmend Wert auf das Besondere gelegt. Leckeres Essen gehört natürlich dazu, aber erst die passende Location hält die Erinnerung an ein rundum gelungenes Dinner hoch.

Das Essque Zalu Zanzibar bietet seinen Gästen die Möglichkeit an den unterschiedlichsten Orten zu dinieren und so die Insel erst richtig zu erkunden und zu genießen.

Solo per Due

Das Essque Zalu Zanzibar hat ein einzigartiges Destination Dining Konzept entwickelt das den Namen „Solo per Due – nur für Zwei“ trägt. Es handelt von einzigartigen Momenten die ein Paar zu zweit erleben kann. Eines der Highlights ist das Abendessen unter freiem Sternenhimmel, zu dem ein Film auf einer Großleinwand übertragen wird. Für Gäste, die die ultimative Erfahrung wünschen kann sogar die Nacht unter dem Sternenhimmel verbracht werden.

Das Mosha Cookery Studio

Selber zum Kochlöffel greifen und tief in die Welt der Gewürze Sansibars eintauchen, können die Gäste im Resort eigenen Mosha Cookery Studio. Inmitten der Anlage des Essque Zalu Zanzibar, neben dem Hauptrestaurant befindet sich das Studio. Nachdem die typisch zanzibarische Gerichte vorbereitet wurden, können die Gäste die Köstlichkeiten in der gemütlichen Atmosphäre genießen. Umgeben von Gewürzen, Ölen, angelegten Kräutern und dem typischen Baustil ist man direkt in die Kultur abgetaucht.

Romantisch im Whirlpool

Die Villen des Essque Zalu Zanzibar öffnen den Gästen einen einmaligen Blick über den Strand und das Meer. Auf der privaten Veranda wartet auch der villeneigene Whirlpool auf seine Bewohner auf Zeit, in dem ein romantisches Abendessen bei Candlelight genossen werden kann.

Zweisamkeit, gutes Essen und einen Blick über die Weite des Meeres – was wünscht man sich mehr?

Auf dem Jetty

Typisch für das Hotel ist der Jetty, der die Gäste weit hinaus aufs Meer führt. Es ist der einzige Ort in Zanzibar, an dem man den Sonnenaufgang sowie -untergang beobachten kann. Der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang bei einem prunkvollen Abendessen zu genießen.

Einmal die Woche findet im Jetty-Restaurant für alle Gäste ein großes Barbecue mit typisch sansibarischen Gerichten, Sushi sowie einer Auswahl an frisch gegrilltem Fleisch und Fisch statt.

Das Fünf-Sterne-Boutique-Hotel Essque Zalu Zanzibar liegt an der nordöstlichen Küste Sansibars direkt am Indischen Ozean. Das Haupthaus sowie die 40 Suiten und acht Villen sind mit traditionellen Makuti-Dächern aus getrockneten Palmblättern gedeckt. Zum Hotel gehören ein großer Infinity-Pool sowie ein 200 Meter langer Holzsteg, der aufs Meer hinausführt. Am Ende des Stegs befindet sich das Jetty Restaurant mit Bar, der ideale Ort, um den Sonnenauf- und untergang zu beobachten. Ein weiteres Restaurant und zwei Bars auf dem Hotelgelände vervollständigen das Angebot. Im Africology-Spa-Bereich werden die Gäste in einem der sechs Behandlungsräume mit afrikanisch inspirierten Anwendungen verwöhnt Das Essque Zalu Zanzibar hat 2016 den World Luxury Hotel Award in der nationalen Kategorie Luxury Honeymoon Hotel gewonnen und ist mit dem Condé Nast Johansens Award 2017 als bestes Romantikhotel ausgezeichnet worden.

